La Korrika comienza su 24º edición con el objetivo de "unir a todo un pueblo" en defensa del euskera

La Korrika ha comenzado este jueves su 24ª edición en la localidad vascofrancesa de Atharratze con el lema 'Euskara gara' . - KORRIKA

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Korrika ha comenzado este jueves su 24ª edición en la localidad vascofrancesa de Atharratze con el lema 'Euskara gara' (somos euskera) con el objetivo de "unir a todo un pueblo" en defensa de esta lengua. En el acto de inicio, sus organizadores han demandado "liderazgo político, una política lingüística sólida y recursos reales" ante la "grave situación" que afronta.

Desde primera hora de la mañana, la localidad ha acogido diversas actividades, con la Korrika Ttipia, espectáculos, música, bailes o gigantes, y sobre las tres de la tarde se ha celebrado el acto de inicio de la carrera en favor del euskera, que concluirá el próximo 29 de marzo en Bilbao.

En este acto, la presidenta de AEK en Ipar Euskal Herria, Maider Heguy, y el miembro del Consejo Nacional de AEK, Bixente Claverie, han reivindicado la necesidad de la Korrika como "compromiso a favor del euskera, para defenderlo, amarlo y seguir transmitiéndolo".

Claverie ha señalado las similitudes entre el recorrido que llevará la Korrika desde Atharratze hasta Bilbao y la lengua vasca: "atravesar todo un pueblo, unir a todo un pueblo y hacer que todo un pueblo se sienta vivo".

En palabras del representante del Consejo Nacional de AEK, el euskera es "nuestra identidad". "Somos euskera, y sin nosotros no hay euskera", ha subrayado.

Asimismo, en el inicio de Korrika también se ha alertado de la "grave situación" del euskera y, en este sentido, desde AEK han aludido a "la falta de oficialidad, las ofensivas judiciales y los retrocesos institucionales" que "dificultan su desarrollo".

AEK pretende "situar en el centro" la euskaldunización de las personas adultas de forma gratuita y universal, pero, ha apuntado Claverie, para ello será necesario "liderazgo político, una política lingüística sólida y recursos reales".

En nombre del movimiento en favor del euskera de Basabürüa, ha tomado la palabra Oihana Larrandaburu, directora de la ikastola de Sohüta, para reclamar que el euskera "debe ocupar el lugar que le corresponde" y mostrar su agradecimiento a todas las personas que, generación tras generación, han trabajado "como hormigas" en favor de esta lengua. "Gracias a ellas somos euskera", ha valorado.

LAS RADIOS

Tras los discursos, la responsable de la Korrika, Ane Elordi, ha introducido en el testigo el mensaje que se leerá el último día de la carrera en Bilbao, con lo que se ha dado inicio a la iniciativa.

La carrera ha salido por segunda vez de Atharratze, localidad de Zuberoa (Francia) que acogió este evento hace 40 años, con el testigo llevado durante el primer kilómetro por trabajadores y las personas colaboradoras de las radios vascas (Gure Irratia, Xiberoko Botza, Irulegi Irratia, Amikuzeko Irratia y Antxeta Irratia). De este modo, AEK y Korrika han querido reconocer el trabajo que realiza el periodismo en euskera en la normalización de la lengua en el país Vasco francés.

Después ha tomado el relevo la Ikastola de Xiberoa y, posteriormente, el Ayuntamiento de Atharratze y la Mancomunidad Euskal Hirigune Elkargoa, los proyectos Mintzalagun de AEK y Euskarabentura, entre otros. Tras atravesar la comarca de Basabürüa, la iniciativa continuará en Maule.