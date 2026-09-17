Kortajarena (EH Bildu) denuncia que la intervención del lehendakari evidencia su falta de "liderazgo"

Nerea Kortajarena - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reprochado al lehendakari, Imanol Pradales, la falta de "liderazgo" que, a su juicio, ha evidenciado con su discurso inicial en el debate de política general del Parlamento Vasco, y ha lamentado que el máximo responsable del Gobierno pretenda afrontar "un cambio de época" a través de "un plan de gestión ordinario".

Kortajarena, en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención inicial del lehendakari en el debate de política general, ha lamentado la falta de "acción y movimiento" de Pradales.

La representante de EH Bildu ha reprochado al lehendakari que pretenda afrontar los desafíos derivados de "un cambio de época" a través de "un plan de gestión ordinario". "Trataba de empatizar con los problemas de la ciudadanía, pero luego no decía grandes cosas", ha señalado.

Además, ha criticado que haya planteado propuestas que ya fueron anunciadas en su día como medidas "estrella", pero en las que, como en las referidas a salud mental, no se han producido "avances significativos" en los últimos meses.

Por otra parte, ha indicado que, pese a su reconocimiento de que la autocrítica es necesaria, el discurso de Pradales ha tenido "muy poco" de esa autocrítica. Además, ha denunciado la falta de nuevas medidas en ámbitos como la emergencia climática y la vivienda.

OSAKIDETZA, "AUSENTE"

En el caso de Osakidetza, ha asegurado que este tema haya sido "el gran ausente" en la intervención de Imanol Pradales, pese al "repunte" en la preocupación ciudadana por la situación de la sanidad pública y al conflicto laboral "bastante gordo" que existe en el Servicio Vasco de Salud.

La parlamentaria también ha aludido a las referencias de Pradales a los malos resultados de los alumnos vascos en el Informe Pisa. Kortajarena ha indicado que este era un asunto del que el lehendakari "no tenía forma de escapar", pero ha lamentado que las propuestas que ha presentado para mejorar la situación del sistema educativo son "muy parciales".

En el ámbito del autogobierno, ha acusado a Pradales de no ejercer un "liderazgo" en el proceso para la reforma del estatus político de Euskadi, y ha subrayado que en esta materia "no es momento para la retórica, sino para el movimiento".

Por ese motivo, ha apelado a alcanzar acuerdos "entre diferentes" partiendo del "suelo compartido" que pueda existir en torno a esta cuestión.