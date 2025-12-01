Kultur Gabonak llevará a los barrios de Bilbao música, teatro, humor, dantza, conciertos corales y encuentros literarios

Actuación de Xilipurdi en edición anterior - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una nueva edición de Kultur Gabonak, iniciativa que busca acercar a todos los barrios de la Villa una completa y variada programación de cultura y ocio enfocada a las fechas navideñas, con una agenda, en su mayoría gratuita, que fomenta la participación de artistas y agrupaciones locales y que incluye música, teatro, humos, dantza, conciertos corales de Navidad y encuentros literarios.

Kultur Gabonak se enmarca dentro del proyecto de descentralización de las actividades culturales en los distritos de la Villa, que impulsa que la oferta cultural y de ocio llegue cada vez a un mayor número de barrios, objetivo que recoge el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.

De esta forma, según ha destacado el Ayuntamiento, los barrios de Bilbao tomarán un protagonismo especial porque las actividades tendrán lugar en los Centros de Distrito de Abando, Altamira, Basurto, Begoña, Castaños, Deusto, Errekalde, Masustegi, Otxarkoaga, Santutxu y Uretamendi; en templos religiosos (para los Conciertos Corales de Navidad y el espectáculo participativo "Argazkineta show); y centros culturales (Biblioteca Bidebarrieta).

También se desarrollarán en centros docentes (instituto Bertendona e instituto de Solokoetxe); centros deportivos (frontón de Zorrotza), además de varias calles y parques de distintos barrios, como la plaza Levante de San Inazio, la plaza Basarrate de Santutxu, plaza Aita Donosti de Basurto, la plaza Santiago del Casco Viejo y calles de Abusu-La Peña, Deusto y San Inazio para actividades que se celebrarán al aire libre.

La programación de Kultur Gabonak comienza este lunes con un concierto coral de Navidad a cargo del Coro Gazte de Bilbao Musika y el Orfeón San Antón en la Iglesia de la Encarnación, en Atxuri, y finalizará el próximo día 31, miércoles, con un pasacalles de gigantes protagonizado por Ondalan Erraldoien Konpartsa en la calle Luzarra, en Deusto.

Los espectáculos están dirigidos a un público joven y adulto de artes escénicas con especial atención al teatro. Entre otros, se podrá disfrutar de "Sarat Made" de Alopargo Teatroa; "Jo!", de Anduriña Zurutuza y Beatriz Egizabal; "Charlas de azucarillo" de Las Couchers; "Itzal(iko) bagina" de Lokatz Loreak Sormen Taldea, que presentan un espectáculo teatral basado en el bertsolarismo; y "El zoo de las plumas", de Itxartu Antzerki Taldea.

También se podrán ver "Los ángeles de Sabin" de Luna llena y las piezas "Encuentro nocturno de muerte y olvido", "Corsarios" y "Vinagre", de Sesión Teatro Breve, además de monólogos como "Ovarios verdes fritos" de Belén Nevado, "Simpol" de Maria Cruikshank, "Paloma Calle que se calle" de Paloma Calle, "Stand Ieup komedy" con José Cruz Gurrutxaga y Kaittin Allende.

Asimismo, se ha programado el monólogo y las canciones de humor de Joseba Pérez con "Mejorando a peor)", la comedia improvisada con Leire Orbe, Sergio Arrozpide y Axlor Riezu con "Terapia de grupo" o el monólogo dramático "De Profundis, de Oscar Wilde", interpretado por Iker Ortiz de Zárate.

Durante el mes de diciembre, la Biblioteca Bidebarrieta - dentro de Bidebarrieta Kulturgunea- acogerá presentaciones de libros, como la edición especial de "Pido la paz y la palabra" de Blas de Otero, por el 70 aniversario de su publicación, y de los últimos trabajos de Aroa Moreno y Fermín Bocos. También se celebrarán Bidebarrieta Zientifikoa, con una charla sobre los Mecanismos de plasticidad cerebral, y Diálogos con la Literatura bajo el títutlo "Sorkuntzaren zubiak: kazetaritzatik poesiara".

El público familiar podrá disfrutar de espectáculos de títeres y sombras, con Bego Alabazan con "Luziaren sekretua"; títeres, con Zurrunka Teatroa que ofrecerá "Pulcinella Txio-Txinela"; clown, con la compañía Tiritirantes y "Bazen behin"; marionetas de Mauma con "Desberdinak gara eta harro gaude"; teatro con Panpotx Kultur Elkartea y "Arin arin erbiaren abenturak"; circo, con Zirkugintza con "Zirkoteke"; y de cuentacuentos, con Sorgina Txirulina y "Din, dan, don, Eguberri on!".

También habrá payasos, como Xilipurdi Antzerkia con "Pepa eta kutxo pailazokeriak"; magia con Asier Kidam que protagonizará "Aroa eta mirariak"; y dramagia con "Bidaiari magiko baten sekretuak". Además, de la mano de Zirkozaurre se celebrará un pasacalles de circo con malabaristas, acróbatas, equilibristas y músicos que teñirán de color calles y plazas de Abusu-La Peña acompañando al tradicional desfile de Olentzero.

En esta ocasión, el cine también se suma a los eventos culturales de Navidad con cortometrajes de animación enmarcados en Zinetxiki zinemaldia, un festival de cine para niños, niñas y familias. Se proyectarán el 22 de diciembre, lunes, en el Centro Municipal de Abando a partir de las 18:00 horas.

Para todos los públicos, el 9 de diciembre, martes, a las 19.00 horas, se celebrará la proyección, charla y música titulada "Memorias líquidas, voces de lavanderas" a cargo de Rosa Vendrell Miret, en el Centro Municipal de Abando. El martes, día 16 de diciembre, a las 19.00, se celebrará el espectáculo participativo "Argazkineta show: tras recolectar, es hora de contar" en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Adrián, en el barrio de San Adrián.

Esta iniciativa, que en la presente edición pretende difundir la historia de este barrio, se enmarca dentro del programa Bilbao Izan del Ayuntamiento de Bilbao.

La música también protagoniza un gran número de eventos de Kultur Gabonak. Entre ellos el concierto de Péter & Zoltán Katona y su "Dúo internacional de guitarras", que pertenece y cierra el programa Mila Musika Haria.

La programación incluye los conciertos corales de Navidad para todos los públicos que acogen diferentes iglesias y parroquias de la Villa; la actuación de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao junto con el Coro Ahotsak y el pianista Gorka Aginaga con "Elur malutak", en Miribilla; el concierto "Del Bel canto a nuestros ritmos", ofrecido por Jon Ander Tobalina y Georgina Barrios; y concierto de Jakes Txapartegi, Esther Barandiaran e Iñaki Salvador "Alrededor de un piano: lo que nos une".

Según ha destacado el consistorio, la tradición y la identidad cultural de la ciudad y la cultura vasca estará también presente de nuevo en Kultur Gabonak, con citas de dantza en varios distritos. Es el caso del alarde de danzas a cargo de Ibai Arte Dantza Taldea; las erromeriak de Gaztedi Dantzari Taldea, de Beti Jai Alai Dantzari Taldea o de Salbatzaile Dantza Taldea; la kalejira de Irutasun Dantzari Taldea; o el pasacalles de gigantes a cargo de Ondalan Erraldoien Konpartsa. Además, los sonidos de la trikitixa se escucharán gracias a Trikileku.

También la programación cuida especialmente el euskera, ya que hay variedad de propuestas dirigidos a todos los colectivos, y también de piezas teatrales.