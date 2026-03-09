LAB advierte de que "seguirá peleando" contra el cierre de la acería de Tubos Reunidos y "la destrucción" de empleo

Trabajadores de Tubos Reunidodurante una concentración de protesta - David de Haro - Europa Press

LAB ha advertido este lunes de que "seguirá peleando" contra el cierre de la acería de Tubos Reunidos y "la destrucción" de empleo en la empresa y las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea. Además, ha denunciado "la pasividad" de las instituciones y ha acusado a los Gobiernos vasco y español, a las Diputaciones de Álava y Bizkaia, y al PNV de "dar la espalda" a los trabajadores.

En un comunicado, en el que el sindicato ha afirmado que el periodo de consultas del ERE presentado por Tubos Reunidos ha finalizado sin acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de las personas trabajadoras en el último día del periodo de consultas, ha advertido de que no acepta "ni el cierre de la acería de Amurrio ni la destrucción de 301 puestos de trabajo, una decisión de enorme gravedad que pone en riesgo el futuro industrial de Aiaraldea y Ezkerraldea".

Según ha relatado, durante la reunión, los representantes de la plantilla han presentado "una propuesta clara" en la que han reclamado la retirada del ERE y de la decisión de cerrar la acería de Amurrio. Asimismo, han planteado la necesidad de abrir "un proceso real de negociación con la representación de la plantilla para abordar el futuro de la empresa, sin chantajes ni presiones".

Para la central sindical, la acería de Amurrio es "una pieza estratégica" en el proceso productivo de Tubos Reunidos y su cierre supondría "una decisión de enorme gravedad para el futuro industrial de la propia empresa" y ocasionaría "una importante destrucción de empleo, tanto directo como indirecto", en Aiaraldea y Ezkerraldea.

LAB ha asegurado que, "frente a esta propuesta", la empresa "ha vuelto a poner sobre la mesa planteamientos que siguen manteniendo como punto de partida el cierre de la acería y la destrucción de empleo", algo que ha calificado de "inaceptable". "No se puede hablar de acuerdo mientras la decisión central, cerrar la acería y ejecutar despidos, se mantiene intacta", ha dicho.

En su opinión, a lo largo de este proceso "ha quedado claro, además, que la empresa no ha sido capaz de demostrar que el cierre de la acería y este ERE sean la única alternativa posible". "Lo que sí ha quedado en evidencia es la nefasta gestión que la dirección ha realizado durante años, cuyas consecuencias ahora pretende hacer pagar exclusivamente a las personas trabajadoras", ha añadido.

"PASIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES"

Según LAB, a esta situación se ha sumado la "preocupante pasividad de las instituciones", que "pese a conocer perfectamente la situación de Tubos Reunidos y las importantes ayudas públicas recibidas por la empresa en los últimos años, siguen sin asumir un papel activo en la defensa del empleo y de la actividad industrial".

"El Gobierno Vasco, el Gobierno español, la Diputación de Araba y la Diputación de Bizkaia y, por extensión, el PNV y el PSE, han dado la espalda a la plantilla de Tubos Reunidos y a las comarcas de Ezkerraldea y Aiaraldea", ha censurado.

Según sus palabras, "su única aportación" han sido "declaraciones públicas de solidaridad y apoyo al comité de empresa", mientras que la "única reunión formal con la representación de las personas trabajadoras se hizo a petición del propio comité".

"Hoy mismo, el lehendakari Pradales se encontraba en el Palacio Euskalduna, a escasos metros de donde se desarrollaba la negociación sobre el futuro de Tubos Reunidos, y sin embargo no se ha acercado ni para interesarse por la situación de la parte social ni para exigir a la empresa un compromiso claro con el empleo y con el futuro industrial de Tubos Reunidos", ha criticado.

En su opinión, esa era "una oportunidad clara de estar al lado de los trabajadores y de las comarcas afectadas que, nuevamente, ha sido desaprovechada". Para LAB, los trabajadores "merecen otra clase política y otros dirigentes que estén en el lado correcto, defendiendo a las personas trabajadoras y a las comarcas".

LAB ha reiterado que la plantilla "no va a aceptar el cierre de la acería ni la destrucción de empleo como única salida" y ha advertido de que la prórroga del periodo de consultas "debe servir para explorar alternativas reales, no para intentar imponer decisiones ya tomadas".

Tras advertir de que "va a seguir peleando", ha añadido que mantendrá su defensa de la actividad industrial y "todos los puestos de trabajo y el futuro de Aiaraldea y Ezkerraldea" frente a "una decisión empresarial injustificada y a unas instituciones que, hasta ahora, no están a la altura de la situación".