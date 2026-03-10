LAB, CCOO y UGT alcanzan un preacuerdo para el convenio colectivo de comedores escolares y desconvocan la huelga

Archivo - Bandejas de la comida en un comedor escolar - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB, con un 54,01% de representación en la mesa negociadora, así como CCOO y UGT, han alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca con mejoras en ratios y avances salariales, y han decidido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves.

Según ha manifestado LAB en un comunicado, tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector, el acuerdo recoge "importantes mejoras laborales, salariales y sociales", como la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria.

Ha añadido que esta mejora ha sido posible tras las conversaciones mantenidas por el sindicato con el Departamento de Educación y supone "un avance importante para mejorar la atención al alumnado y las condiciones de trabajo del personal".

En el caso de las aulas de tres años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos, mientras que en educación primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Hasta entonces, en los cursos de 1º a 3º se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos.

Asimismo, se recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno Vasco, lo que supondrá una subida del 6,5% al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027.

Además, el preacuerdo mantiene el calendario de subidas salariales para el personal laboral entre 2024 y 2028, con un incremento del 0,5% en 2024, del 2,5% en 2025, del 1,5% con posibilidad de añadir un 0,5% adicional en 2027, del 4,5%, incluyendo la equiparación salarial en 2027, y del 2% en 2028.

El preacuerdo también incorpora otras mejoras laborales y sociales, como la regulación de la limpieza de vestuarios en función de la antigüedad del centro, la inclusión en el convenio de un protocolo sobre antigüedad, la posibilidad de prórrogas en las excedencias y reincorporación anticipada y el anticipo de salarios.

Asimismo, incluye el desarrollo de un plan de igualdad y protocolos frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI+, la mejora en la ropa de trabajo, con la incorporación de dos polares y un chubasquero, la modificación de los 10 días de permiso de excedencia a permiso no retribuido, la licencia de entre 3 y 5 días para acompañar a familiares en procesos de aplicación del derecho a la eutanasia, con posibilidad de disfrutarse hasta una semana antes, y la actualización de diversas licencias recogidas en el convenio.

El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, "garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo", según ha remarcado el sindicato.

DESCONVOCATORIA DE LA HUELGA

Tras la firma de este preacuerdo, los firmantes han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves, reconociendo que "la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos".

LAB ha asegurado que trasladará ahora el contenido del preacuerdo a su afiliación, que tendrá la última palabra para su ratificación. Desde LAB se subraya que estos avances "no habrían sido posibles sin la organización, la unidad y la lucha constante de las trabajadoras del sector, que han demostrado que la movilización y la acción sindical son herramientas eficaces para mejorar las condiciones laborales".

RECHAZO DE ELA

Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el convenio de comedores de Gestión Directa de Euskadi al considerar que el acuerdo alcanzado por LAB, CCOO y UGT no cumple los "mínimos exigidos" por las plantillas del sector.

Según el sindicato, el texto no garantiza la equiparación salarial con los sectores de cocinas y limpieza en 2026, establece límites a las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras "sin garantías para mantener su poder adquisitivo".

En un comunicado, ELA también ha criticado que el convenio no recoge una jornada mínima en el sector, una medida que el sindicato considera "clave" para combatir la precariedad laboral.

Por otro lado, ha denunciado que el Gobierno Vasco ha modificado la tabla de ratios únicamente para el personal de infantil y primaria, dejando fuera al personal de secundaria y al personal de office.

En su opinión, esta modificación parcial "no es suficiente" y sostiene que el acuerdo firmado "no responde a los mínimos fijados por las delegadas y delegados en las asambleas del sector, ni a las reivindicaciones defendidas durante los días de huelga". Por último, ha reprochado que los sindicatos firmantes hayan optado por cerrar el acuerdo "pese al contexto de movilización".