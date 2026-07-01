LAB denuncia las "dificultades enormes" en el proceso de regularización y reivindica "todos los derechos para todos"

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

LAB ha denunciado las "dificultades enormes" que se han registrado durante el proceso extraordinario de regularización, que se cerró este pasado martes, entre ellas la "rigidez" de los plazos o la "falta de colaboración" de las administraciones del Estado español y de origen. Asimismo, ha reafirmado su "compromiso por todos los derechos para todas las personas".

En un comunicado con motivo del cierre este pasado martes del plazo de solicitudes del proceso de regularización extraordinaria de migrantes abierto por el Gobierno central, el sindicato vasco ha destacado que se han presentado más del doble de solicitudes de lo previsto.

Según ha explicado, pese a que se desestimó su inscripción como entidad colaboradora en este proceso, LAB ha realizado una campaña en la que ha atendido presencialmente a 253 personas en Euskadi y Navarra, ha contribuido a preparar 107 expedientes y ha tramitado 102 solicitudes de regularización.

Cerca del 40% de personas acompañadas desde el sindicato son mujeres y un 60%, hombres. Entre los perfiles de las personas que han acudido a LAB se encuentran jóvenes en situación de calle; trabajadores que trabajan en "sectores esenciales" como el rural, la construcción, la limpieza y el empleo doméstico; o madres que trabajan en "sectores feminizados y precarizados" y que tienen menores a su cargo.

LAB ha lamentado que "las dificultades vividas por estas personas en este proceso han sido enormes, como la rigidez de los plazos, la falta de colaboración de las administraciones del Estado español y de origen y los mediadores que han actuado con ánimo de lucro". También ha denunciado que "ha sido humillante y una doble estigmatización tener que demostrar la vulnerabilidad en la que se encuentran".

El sindicato ha defendido que este proceso supone "una oportunidad para que muchas personas puedan regularizar su situación" y también para "devolverles sólo un poco de todo lo que ellas y ellos están aportando en los barrios y pueblos" vascos.