LAB tacha de "racista" el desalojo de un asentamiento de personas migradas en la zona de Manteo de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de San Sebastián ha tachado de "racista" el desalojo por parte de la Guardia Municipal donostiarra y la Ertzaintza de un "asentamiento de personas migradas este pasado jueves en la zona de Manteo".

En un comunicado, la sección sindicatl de LAB ha señalado que "el asentamiento desajolado llevaba muchos meses ocupado y estaba debidamente controlado por la Guardia Municipal".

"En el mismo no se había detectado ningún problema, ni de seguridad, ni salubridad, ya que el espacio estaba limpio y las personas residentes en el mismo tenían un comportamiento adecuado", han insistido las mismas fuentes.

A ello han añadido que, además, "estaba ubicado en un lugar no visible y no existía ningún conflicto con los vecinos". Tras incidir en que se trataba de "un lugar de residencia de unas personas que, al no existir alternativa de alojamiento social, estaban obligados a vivir en la calle", desde LAB han apuntado que "todos los residentes del asentamiento son usuarios del Servicio Municipal de Urgencias Social, están dados de alta en el padrón municipal, Osakidetza y en la EPA (educación para adultos) a donde van a clase diariamente".

Para LAB ha sido el portavoz del PP en el Consistorio donostiarra, Borja Corominas, que hizo público por medio de las redes sociales la ubicación de este asentamiento lo que "ha impulsado al concejal de Seguridad, Martin Ibabe (PNV) a dar la orden de desalojo". A juicio del sindicato, "están utilizando de forma partidista el drama humano que supone tener que vivir en la calle".

Tras denunciar "la utilización de la Guardia Municipal con fines partidistas y las actitudes xenófobas y racistas en la que se basa tal utilización", desde LAB se han mostrado en desacuerdo con el desajolo de asentamientos ocupados por personas migradas en la ciudad cuando los mismos "no son foco de conflicto alguno".

Además, LAB ha solicitado que, en el caso que se realice cualquier desalojo, "éste se haga guardando unos mínimos principios humanitarios con una actuación correcta y respetuosa de los agentes hacia estos ciudadanos", y también que "sean avisados con una antelación suficiente para que puedan recoger sus pertenencias y planificarse su futuro inmediato tras esa actuación".