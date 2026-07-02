Laboral Kutxa no prevé recesión pero sí un entorno más exigente con crecimiento en Euskadi de 1,8% y 1,5% en 2026 y 2027

El director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Ibon Urgoiti, y el director del Departamento de Estudios de la cooperativa de crédito, Joseba Madariaga. - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRES

Laboral Kutxa no prevé un escenario de recesión económica pero el entorno será "más exigente" y habrá crecimiento positivo en Euskadi pero con "menor margen de seguridad", con una previsión que alcanzará el 1,8% este año y el 1,5% en 2027.

Estas estimaciones económicas han sido realizadas por el director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Ibon Urgoiti, y el director del Departamento de Estudios de la cooperativa de crédito, Joseba Madariaga, que han presentado el Informe sobre la economía vasca correspondiente a 2025 y han dado a conocer sus previsiones económicas para este año.

Tras un 2025 que han calificado de positivo, en el que la actividad y el empleo se ha mantenido en un tono "favorable", no contemplan una recesión en Euskadi, Navarra o el conjunto del Estado sino crecimientos positivos.

No obstante, han advertido de que el entorno será "previsiblemente más exigente" y esperan un crecimiento con "menor margen de seguridad", de manera que sus previsiones, aunque positivas, son "prudentes".

Según han apuntado, 2025 ha confirmado la capacidad de "resistencia" de la economía vasca pero 2026 y 2027 exigirán "más prudencia" y el crecimiento estará "más condicionado" por el entorno europeo, los costes y la incertidumbre internacional.

En concreto, en Euskadi estima un crecimiento del PIB del 1,8% para este año y del 1,5% para 2027, por debajo del esperado en el Estado español -2,3% este año y 1,9% el próximo año-. Ello se debe a una estructura productiva "más expuesta" al sector exterior, a la evolución de la demanda europea y también a la industria, un sector que, además está menos diversificado que el conjunto de España, lo que, en este momento, le está "lastrando".

Laboral Kutxa espera que el Valor Añadido Bruto de la industria crezca un 0,7% este año y mejore hasta el 1% en 2027, de manera que se produciría una "leve mejoría", mientras que Servicios y el mercado laboral seguirán siendo los "soportes" de la economía vasca.

El empleo en Euskadi, según sus estimaciones, crecerá este año un 1% y en 2027 un 0,7%, lo que situará la tasa de paro en el 6,4% este ejercicio y en el 6,5% en el próximo.

La inflación prevista se situaría en Euskadi y también en el Estado en el 3,5% este año y, según Joseba Madariaga, se espera que en el tercer trimestre "toque techo" para empezar un "proceso de vuelta" hasta el 2%, un objetivo que no cree que se logre en 2027.

(Habrá ampliación) -