El lanzamiento del 'txupin' y MariJaia abren los nueve días de fiestas de Bilbao con un Arenal abarrotado de gente

El pregonero, el cantante de Doctor Deseo, pide respeto "nagusia": "No es no y sí es sí, tampoco es tan difícil, coño"

El lanzamiento del 'txupin' por el pregonero de fiestas de Bilbao, el cantante de Doctor Deseo, Francis Díez Rojo, acompañado de Marijaia en la balconada del Ayuntamiento, han dado el pistoletazo de salida a los nueve días de Aste Nagusia bilbaína, con un Arenal abarrotado de gente. En su discurso, Díez Rojo ha llamado a la ciudadanía a dar rienda suelta al disfrute, a la locura y al baile, ha pedido respeto "nagusia (grande)" al diferente, sin que haya agresiones de ningún tipo, tampoco machistas: 'No es no y sí es sí, tampoco es tan difícil, coño".

Miles de personas se han acercado y han abarrotado las inmediaciones del teatro Arriaga, con la figura de Marijaia, símbolo de Aste Nagusia, presidiendo la balconada, que este año vestía falda de color verde pistacho, blusa de flores y un pañuelo morado.

Hacia la hora prevista, las siete de la tarde, han salido el pregonero, el cantante de Doctor Deseo, Francis Díez Rojo, y la txupinera, Olatz Agirre Sagarna, comparsera de Txori Barrote, para dar inicio al acto oficial de comienzo de Aste Nagusia.

El vocalista de mítico grupo de Bilbao ha comenzado su divertido discurso con una alusión a los griegos, "que entre otras cosas nos enseñaron a pensar, y que tenían en su olimpo, en su cielo, unos cuantos dioses y, en medio de todos ellos, estaba Dioniso, inventor del vino, dios de la locura y de la fiesta".

"Lo consideraban indispensable para la buena vida, para que el mundo funcionara bien. Pues bien, en Bilbao, nuestra diosa de la fiesta es Marijaia, que ella nos guíe y estas fiestas sean un canto dionisiaco a una orgía de los sentidos y al buen rollo; a la sana locura y los excesos; al baile y a los placeres de todo tipo, también a la transgresión y lo prohibido; a lo lúdico y disfrutón. Que nuestra Aste Nagusia sea un canto a la vida que nos haga sentir que somos otra cosa, más hermosa y más golosa", ha clamado.

FIESTAS SIN AGRESIONES

Según ha defendido, "un pueblo que bebe unido, permanece unido". "Eso sí, cada cual en su medida, no os voy a explicar cuál es, que ya tenéis edad. Solamente una norma, el respeto entre diferentes y que todas colaboremos para que estas fiestas sean un lugar seguro, libre de agresiones machistas, racistas o homófobas o de cualquier tipo", ha subrayado.

Tras abogar por qué en Aste Nagusia, Semana Grande de Bilbao, el respeto también sea 'nagusia (grande)', ha enfatizado que "no es no y sí es sí". "Tampoco es tan difícil, coño", ha añadido, entre gritos de la gente.

Francis Díez Rojo ha explicado que esto "nos cargará las pilas para seguir luchando por un mundo mejor, y seguir gritando 'no al genocidio del pueblo palestino'". Tras una canción en euskera típica de fiestas bilbaínas y un fragmento de la famosa canción de Doctor Deseo 'Corazón de Tango', el pregonero ha lanzado el 'txupin' de inicio de Aste Nagusia, para dar paso a Marijaia, que ha saludado a los bilbaínos bailando desde la balconada, con un especial recuerdo a Uribarri, su barrio de la capital vizcaína.

RECEPCIÓN OFICIAL EN EL ARRIAGA

De forma previa a la lectura del pregón, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido la recepción oficial que el Consistorio ha ofrecido en el teatro Arriaga a representantes institucionales, políticos y de la sociedad bilbaína.

La corporación municipal ha sido recibida al pie de la escalinata central del teatro con un aurresku de honor. A continuación, en el foyer del teatro, se ha procedido al cambio de testigo de pregonera y txupinera y a la entrega de la 'makila' de mando y del soporte lanzador del txupin.

De esta forma, la pregonera y la txupinera de la anterior edición, Itziar Ituño y Nagore Ugarte, respectivamente, han entregado ambos símbolos a Fancis Díez Rojo y Olatz Agirre, en presencia del alcalde Aburto y de la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun. Concluida la toma de posesión, Aburto y Urtasun han procedido a anudarse el uno al otro al cuello el tradicional pañuelo de fiestas.

En el acto han estado presentes, además del regidor bilbaíno y los portavoces de todos los grupos municipales de la capital vizcaína, otros representantes institucionales, entre ellos algunos miembros del Gobierno Vasco, como el consejero Mikel Torres.

Mientras tanto, en el exterior, la gente iba llenando la plaza del Arriaga y el resto del arenal. Miles de personas se han dado cita para asistir al acto de inauguración de Aste Nagusia, y han lanzado, como en anteriores años, harina y globos de agua.

Entre las pancartas que se han visto entre la multitud se encontraban las de proclamas feministas, otras a favor de "la vuelta a casa" de los presos y en contra del Guggenheim de Urdaibai, además de banderas palestinas.

A partir de este sábado, quienes se acerquen a Bilbao disfrutarán de nueve días continuados de fiestas, con un programa de más de 500 actividades gratuitas y más de 100 actuaciones musicales. También Bilboko Konpartsak ha organizado más de 600 actividades, 250 de ellas conciertos.