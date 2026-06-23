Lanzan una plataforma digital que permite localizar en tiempo real los bares que celebran 'pintxopote' en Barakaldo

Pintxos en un local de Barakaldo. - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barakaplan ha lanzado una "innovadora" plataforma digital que permite localizar en tiempo real los bares y locales que celebran 'pintxopote' en Barakaldo (Bizkaia).

La nueva herramienta, desarrollada en Barakaldo gratuitamente por Alexander Mendoza, permite a vecinos y visitantes descubrir de forma "rápida e intuitiva" qué establecimientos participan en jornadas de 'pintxopote', dónde se encuentran, qué ofrecen y cómo llegar hasta ellos. Todo ello a través de un mapa digital "dinámico accesible desde cualquier dispositivo", ha explicado desde Barakaplan.

La iniciativa nace con el objetivo de "dinamizar la hostelería local, fomentar el consumo de proximidad y facilitar a la ciudadanía una experiencia más cómoda para disfrutar de una de las costumbres sociales más arraigadas de Euskadi", han detallado.

Según han destacado sus impulsores, el 'pintxopote' "forma parte de nuestra identidad cultural y social", pero, hasta ahora, "no existía una herramienta específica que reuniera toda esta información de manera visual, actualizada y accesible". "Queremos convertir Barakaldo en una referencia internacional en la digitalización del ocio local", han señalado los promotores del proyecto.

La plataforma permite consultar los locales adheridos por zonas y barrios, conocer sus promociones y planificar rutas gastronómicas de manera sencilla.

Además del mapa interactivo de 'pintxopote', Barakaplan incorpora una completa agenda de eventos de Barakaldo que reúne actividades culturales, deportivas, gastronómicas, familiares y de ocio que se celebran en el municipio.

Con esta herramienta, Barakaplan aspira a centralizar la información sobre la actividad social y cultural de Barakaldo, "facilitando el acceso a los eventos y contribuyendo a dar mayor visibilidad a las iniciativas organizadas por asociaciones, comercios, hosteleros e instituciones locales".