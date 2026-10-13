Lasarte-Oria (Gipuzkoa) aprueba su nuevo marco de planificación para la revitalización del euskera

SAN SEBASTIÁN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria ha aprobado en Pleno su nuevo marco de planificación para la revitalización del euskera AROA 2026-2030, que recoge 28 actuaciones organizadas en cinco ejes de trabajo.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria aprobó, en el pleno municipal celebrado el pasado jueves, AROA 2026-2030, el nuevo marco estratégico para la revitalización del euskera y el empoderamiento de las personas euskaldunes. El plan fue aprobado con los votos a favor de PSE-EE, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que PP se abstuvo.

Desde el Consistorio han explicado que AROA establece "las principales líneas de trabajo de la política lingüística municipal para los próximos cinco años y recoge 28 actuaciones relacionadas con el conocimiento, la presencia y el uso del euskera en distintos ámbitos de la vida cotidiana".

El plan aborda ámbitos como la educación, las familias, el deporte, la cultura, el comercio, la hostelería, el ocio y la propia administración municipal, y plantea medidas dirigidas tanto al aprendizaje como al uso habitual del euskara.

La concejala de Euskara, Estitxu Alkorta, ha explicado que "AROA establece el marco de planificación de la política lingüística municipal para el periodo 2026-2030 y organiza las actuaciones previstas en diferentes ámbitos de trabajo".

Según ha indicado, "el plan permitirá realizar un seguimiento de las medidas y evaluar su desarrollo durante los próximos años". Además, ha destacado que la elaboración de AROA "parte de un diagnóstico de la realidad lingüística de Lasarte-Oria y de un proceso participativo en el que se han analizado datos sociolingüísticos y recogido aportaciones de la ciudadanía y de diferentes agentes locales".

El plan prevé una implantación progresiva, con ocho actuaciones programadas para 2026, 15 para 2027, 21 para 2028, 16 para 2029 y 13 para 2030. El seguimiento y la evaluación formarán parte del desarrollo de AROA.