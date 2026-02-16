Lauaxeta ikastola acogerá del 5 al 10 de abril una nueva edición de 'Señeak Bizkaia Rock Kanpusa'

Presentación de la nueva edición de 'Señeak Bizkaia Rock Kanpusa' - DIP. BIZKAIA

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia colabora un año más con Alex Sardui y Ekain Alzola, miembros del grupo Gatibu, y Lauaxeta ikastola, para ofrecer una experiencia gratuita a adolescentes de Bizkaia de entre 14 y 17 años con talento musical. La nueva edición de 'Señeak Bizkaia Rock Kanpusa' volverá a celebrarse la semana de Pascua, del 5 al 10 de abril, con el propósito de impulsar y acompañar el desarrollo del talento musical joven del territorio.

En la presentación de esta nueva edición han estado presentes Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Ekain Alzola y Alex Sardui, de Señeak elkartea, Aitor Pagaldai, director de Lauaxeta ikastola, y Unai e Irati, jóvenes participantes en la primera edición.

Leixuri Arrizabalaga ha destacado que este fue un proyecto que les "ilusionó desde el primer momento, porque une muchos conceptos: juventud, talento, cultura, música, amistad, nuevas experiencias... Pero lo vivido en la primera edición llevó el proyecto hasta otro nivel, superando las expectativas".

De esta manera, los jóvenes de Bizkaia que cursen estudios musicales o tengan habilidades especiales para la música contarán con una nueva oportunidad de inscribirse a través de la web www.seneak.eus hasta el 8 de marzo. Junto con los datos personales deberán adjuntar un par de vídeos, de pocos minutos, donde deberán presentarse y demostrar sus habilidades musicales.

Serán cinco noches y seis días de estancia en la ikastola Lauaxeta de Amorebieta-Etxano, unas instalaciones que están especialmente adaptadas para este tipo de actividades. La jornada estará dividida en dos partes; se abordará el aprendizaje durante la primera mitad del día (teoría musical, práctica instrumental, creación artística...) y a partir de la tarde se realizarán actividades de ocio (salidas, iniciativas deportivas, proyectos de trabajo en equipo).

Además, la edición de este año presenta alguna novedad respecto a la anterior. En esta edición, Señeak propone un nuevo espacio tanto de orientación para jóvenes músicos como de acompañamiento en habilidades para la vida personal y musical.

A través de dinámicas prácticas que se desarrollarán diariamente en el campus, se trabajará la gestión de la presión, la autocrítica y la gestión de la expectativa, ofreciendo herramientas aplicables a la interpretación musical y a la vida en general.

Por otro lado, se abrirán espacios de encuentro con referentes estudiantiles y profesionales de alto nivel de las diferentes áreas musicales. El objetivo es contribuir al crecimiento artístico de los jóvenes participantes, cuidando también su desarrollo personal.

EXPERIENCIA PILOTO

La primera edición de Señeak Bizkaia Rock Kanpusa atrajo a más de 80 jóvenes el pasado año, y tal y como comentaron desde Señeak "el excelente nivel artístico" propició la selección de un número mayor al planteado inicialmente. Fueron 23 participantes de gran variedad musical: cinco guitarristas, seis cantantes, cuatro pianistas, cuatro bateristas y cuatro bajistas. Todos procedentes de distintos municipios de Bizkaia: Elorrio, Lekeitio, Igorre, Gernika, Amorebieta, Erandio, Leioa, Usansolo, Alonsotegi, Getxo, Santurtzi, Trapaga, Sestao, Dima, Bilbao y Durango.

"La experiencia del año pasado superó nuestras expectativas. Los y las jóvenes vinieron con unas tremendas ganas de aprender y eso nos facilitó mucho el trabajo. Fue una semana intensa en la que recibieron una formación y una experiencia musical muy enriquecedora y productiva", ha señalado Alex Sardui.

Por su parte, Ekain Alzola ha destacado el "buen ambiente" entre adolescentes que "sacaron lo mejor de cada uno y se complementaron de una manera casi inmediata". "Compartían una pasión por la música y eso fue clave para que el buen ambiente entre todos fluyera desde el primer día. Trabajaron mucho su desarrollo personal enfrentándose a nuevos retos que les hizo ganar seguridad en sí mismos, que demostraron durante el concierto de fin de curso frente a un Zornotza Aretoa repleto", ha agregado.

Por su parte, el director de Lauaxeta ikastola, Aitor Pagaldai, ha confirmado el "buen ambiente" también durante las horas de ocio. "El personal de monitorado de Lauaxeta Ikastola llevó a cabo varias actividades de ocio con el grupo, las cuales ayudaron a estrechar lazos, reforzar el equipo y ganar confianza. Disfrutaron tanto aprendiendo como con las actividades de ocio, eso es lo que nos transmitieron", ha concluido.