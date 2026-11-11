El lehendakari asegura que la mejora de la salud es "prioridad de la agenda vasca" y apela a "redoblar la ambición"

19ª Conferencia Europea De Salud Pública En El Euskalduna De Bilbao - JON RODRIGUEZ BILBAO-IREKIA

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado, en la apertura de la 19ª Conferencia Europea de Salud Pública, que la mejora de la salud de los ciudadanos es "una prioridad en la agenda vasca" y ha advertido de que los retos que se afrontan exigen "redoblar la ambición". Por ello, ha apostado por "construir hoy la salud del futuro, con prevención, equidad, innovación y compromiso de toda la sociedad".

Euskadi acoge, por primera vez en el Estado, la Conferencia Europea de Salud Pública (EPH Conference), el principal foro anual de salud pública de Europa, que se desarrolla hsta el viernes, 13 de noviembre, en el Euskalduna de Bilbao. Cerca de 2.800 profesionales, investigadores e instituciones de más de 80 países para debatir los retos que condicionan la salud de la población.

Este miércoles se ha desarrollado su apertura oficial, en la que han participado el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Salud, Alberto Martínez, para subrayar el compromiso del Gobierno Vasco con la salud pública, la innovación y la cooperación europea, según ha informado el Gobierno Vasco.

Pradales ha abierto su intervención ante el Congreso recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar.

El lehendakari, que ha valorado los progresos que se han producido en Europa, ha señalado que en Euskadi se comparte que "un país debe avanzar sin dejar a nadie atrás" y desde la década de los 80, ha estado construyendo un sistema público de salud del que, ha dicho, "estamos orgullosos".

No obstante, ha advertido de que este sistema se construyó para responder a una realidad "muy diferente" a la que se enfrenta hoy, ya que Euskadi es "una de las sociedades más mayores de Europa", con un 54% de población mayor de 45 años y una esperanza de vida de 84 años.

Según ha indicado, "esto es un logro colectivo pero también un gran reto", al que se suman otros como el cambio climático, la digitalización, escasez de médicos, nuevas formas de adicción, salud mental o soledad no deseada. Estos retos, ha señalado, exigen responder con "colaboración, consenso y conocimiento experto".

Imanol Pradales ha reiterado que una de las prioridades de la legislatura es fortalecer el sistema público de salud y prepararlo para el futuro, con el rumbo marcado por el Pacto de Salud. "Y nos despistaremos", ha asegurado.

Así, ha asegurado que "el compromiso es llevar adelante lo acordado en beneficio de Euskadi y su ciudadanía" y su Gobierno no se quedará "a la espera de las decisiones que se tomen a cientos de kilómetros". "Venga lo que venga, continuaremos con nuestra apuesta por mejorar los resultados de Osakidetza", ha insistido.

Asimismo, ha puntualizado que "una buena política de Salud Pública comienza por conocer con precisión la realidad" y, en el caso de Euskadi, se dispone de información "barrio a barrio" a través del Observatorio Vasco de Salud y también de un análisis de las desigualdades con perspectiva europea a través del Informe Gini.

En palabras del presidente vasco, "el punto de partida es sencillo: conocer mejor para prevenir mejor, invertir mejor y reducir desigualdades".

Imanol Pradales ha apuntado que "la salud pública está relacionada con la seguridad y con el bienestar integral" y, en este sentido, ha remarcado que la "meta" es que todas las personas "estén bien y se sientan bien" con el fin "poder vivir bien, independientemente de su cuenta corriente, de su edad o de su género, de si viven en un pueblo pequeño, en una ciudad, en un barrio o en otro".

En este marco, ha planteado que "no basta con mejorar los servicios sanitarios", sino que es preciso "seguir incidiendo en las condiciones económicas, sociales, laborales, educativas y ambientales" en las que se desarrolla la vida.

"Tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo, un sistema sanitario de calidad y una de las menores tasas de desigualdad a nivel europeo. Hemos construido un país fuerte y cohesionado. Pero los retos que tenemos por delante exigen redoblar la ambición. Euskadi tiene que seguir funcionando, y la mejora de la salud de las vascas y los vascos es una prioridad en la agenda vasca, que es la única agenda del Gobierno", ha manifestado.

Según ha remarcado, "la salud del futuro no se improvisa, se construye hoy, con prevención, con equidad, con innovación y con el compromiso de toda la sociedad, compartiendo esfuerzos y conocimiento".

Desde el Ejecutivo vasco han explicado que, entre las líneas estratégicas que Euskadi compartirá en este foro destaca el Pacto Vasco de Salud, el despliegue del enfoque One Health y los Faros de Innovación, que "orientan recursos económicos y talento hacia soluciones para retos como el envejecimiento, las desigualdades, la transición digital y el cambio climático".

En materia de salud pública, el Pacto incluye entre sus prioridades reforzar la vigilancia y el control de enfermedades transmisibles, integrar los programas de vacunación y cribado poblacional, fortalecer la preparación ante emergencias sanitarias y desarrollar sistemas de información con enfoque One Health.

Además de ser sede del Congreso, profesionales e investigadores de Euskadi presentan iniciativas en ámbitos como la investigación biomédica y epidemiológica, la transformación digital, la atención integrada, la evaluación de políticas sanitarias y la innovación organizativa.

También se presenta en este foro "la fortaleza del ecosistema vasco de investigación e innovación en salud", integrado por Osakidetza, BIOEF, los institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, universidades y otros agentes públicos y privados.

MÁS DE 2.200 PRESENTACIONES

La Conferencia Europea de Salud Pública está organizada por EPH Conference y la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), y coorganizada en Bilbao por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), y el Basque Centre for Climate Change (BC3).

Bajo el lema 'Sinergias urbanas y globales: dando forma al futuro de la salud pública mediante la resiliencia climática, la equidad y la innovación', el Congreso aborda cómo el cambio climático, la vivienda, el diseño de las ciudades, las desigualdades sociales y territoriales y la despoblación rural influyen en la salud de las personas.

El programa científico incluye cinco sesiones plenarias y 16 áreas temáticas, con más de 2.200 presentaciones. Investigadores, profesionales sanitarios y responsables públicos analizarán, entre otros asuntos, la calidad del aire, el acceso a zonas verdes, la movilidad, el ruido, la salud mental, las enfermedades infecciosas, la salud de las personas migrantes y refugiadas y el uso de la inteligencia artificial en salud pública.

Además del programa científico, se han organizado actividades abiertas a la ciudadanía. Estas iniciativas abordarán la relación entre salud y migraciones, crisis climática, resistencias antimicrobianas y prescripción social, además de promover hábitos de vida saludables.