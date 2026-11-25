Concentración con motivo del 'Día internacional para la Eliminación de la Violencia Machista' - GOBIERNO VASCO

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha encabezado la concentración que ha tenido lugar, esta miércoles en la escalinata de Lehendakaritza, con motivo del 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista contra las mujeres', que se celebra este 25 de noviembre.

El lehendakari ha estado acompañado en Vitoria-Gasteiz por la directora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, así como diversos cargos y trabajadores de Lehendakaritza.

La campaña de este 25 de noviembre, impulsada por Emakunde, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y Eudel tiene como lema 'Ante la violencia machista, tu lugar importa' y su objetivo es "alentar a la ciudadanía a posicionarse ante cualquier expresión de violencia machista que se presencie o intuya".

La campaña busca dar un paso más en la idea de crear comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista y "tomar un papel activo para contribuir a hacer una sociedad libre de violencia". Quiere mostrar que ante la violencia machista "no hay lugar neutral y el lugar que elijamos cada persona puede cambiarlo todo"