Lehendakari espera que se mantenga un clima de "diálogo y escucha como base" para acuerdos en el nuevo curso político

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lehendakaritza realiza "una valoración positiva" de la ronda de contactos que ha mantenido el lehendakari, Imanol Pradales, con los principales partidos vascos y espera que "el clima" en el nuevo curso político también "se caracterice por el diálogo y la escucha, como bases para alcanzar acuerdos que mejoren la vida de la ciudadanía".

Pradales ha concluido este martes, con sendos encuentros con los portavoces parlamentarios de EH Bildu, Pello Otxandiano, y del PNV, Joseba Díez Antxustegi, la ronda de encuentros que inició la pasada semana con motivo del inicio del curso político y en la que también se ha reunido con representantes de Sumar, PP y PSE-EE.

Fuentes de Lehendakaritza han trasladado una valoración "de forma positiva" de la ronda de contactos y han expresado "agradecemiento por la buena disposición al diálogo mostrada por todas las formaciones".

Finalmente, han trasladado el "deseo de que el clima político de Euskadi se caracterice también este curso por el diálogo y la escucha", según han subrayado, "como bases para alcanzar acuerdos que mejoren la vida de la ciudadanía".