El Lehendakari, Imanol Pradales, usará el euskera en su intervención en la Conferencia de Presidentes

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, tiene intención de usar el euskera en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona, según han confirmado fuentes de Lehendakaritza a Europa Press.

Pradales participa en esta XXVIII Conferencia de Presidentes, donde, por primera vez, se va a permitir usar las lenguas cooficiales, una decisión que ha provocado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que no se podrá pinganillo para seguir esas intervenciones. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", ha advertido.

Fuentes de Lehendakaritza han señalado que el Lehendakari usará también el euskera en su intervención en la Conferencia donde realizará dos planteamientos principales.

Por una parte, presentará la "Propuesta para impulsar la descarbonización de la industria", y además planteará una serie de medidas para intentar aumentar la potencia eléctrica.

Por otro lado, Pradales, junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentarán una propuesta para el diseño y puesta en marcha de un Plan Integral y Estructural de Política Migratoria.