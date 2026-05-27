El Lehendakari visita en Portugalete (Bizkaia) al grupo de integrantes del barco Aita Mari

El Lehendakari, Imanol Pradales, junto a la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en el barco Aita Mari - JON RODRIGUEZ BILBAO

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este miércoles por la tarde junto a la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, a los integrantes del barco Aita Mari, atracado en Portugalete (Bizkaia).

Pradales ha hecho un recorrido por la embarcación, en el que ha ido recibiendo las explicaciones de la tripulación sobre el desempeño de este buque de rescate humanitario, operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), en el Mediterráneo central.