Lehendakaritza cree que la filtración de datos de Pradales debe tomarse con "máxima seriedad" y esclarecer los hechos

Lehendakaritza cree que la filtración de datos del Lehendakari, Imanol Pradales, y la de otros presidentes autónomicos y altos cargos de la Administración, en una nueva campaña en foros de ciberdelincuentes, "es un asunto que debe tomarse con la máxima seriedad".

Fuentes de la presidencia del Gobierno Vasco han señalado, en declaraciones a Europa Press, que en estos momentos se está analizando lo ocurrido "para que pueda haber una investigación, esclarecer los hechos y determinar su alcance". Mientras tanto, han apelado a guardar "prudencia y responsabilidad", y han mostrado su "plena colaboración".

La nueva campaña de filtraciones de datos personales como DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de domicilios afecta, además de a Pradales, a la presidenta de Navarra, Maria Chivite; a la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; al presidente de Aragón, Jorge Azcón; al de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; al de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola.

Además, los piratas informáticos han publicado datos de otros 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas, tal como han asegurado fuentes oficiales.

Con anterioridad a este caso, la Policía detuvo a varios autores de filtraciones similares --la mayoría jóvenes-- por la difusión de datos que afectaban a altos cargos de la administración, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo.

Esta misma semana ocurrió lo mismo con altos cargos del Ministerio de Transportes, señalados por un 'hacker' como culpables del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), lo que motivó que los agentes especializados de la Policía abrieran una investigación.