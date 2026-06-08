Lekeitio acogerá el 27 de junio una fiesta solidaria para visibilizar la ELA y recaudar fondos para la investigación

Archivo - Lekeitio (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Lekeitio acogerá el próximo 27 de junio una fiesta solidaria para visibilizar la enfermedad de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y obtener apoyo económico para la investigación.

La iniciativa Danok batELA ha preparado un programa para esta jornada dirigido a todos los públicos, que comenzará por la mañana con el Salazoi Eguna, con degustación de anchoa y talleres para hacer salazón. También se podrá ver el trabajo de las rederas de Lekeitio y las mujeres que hacen bolillos.

Durante toda la mañana, recorrerán las calles de la localidad la Estudiantina, txistularis, la coral Kilin-kala, el taller de canto de Lekeitio y 11 Kantu de Arratia.

A las 12.30 horas, se celebrará una iniciativa popular abierta a todas las personas que deseen participar ante el mural de Mikel Laboa en la playa de Isuntza, donde se cantará 'Txoria txori'.

El programa de la primera parte de la jornada también incluye una zona infantil organizada por el colectivo artístico Arropaingo Arragua y una Feria Solidaria de Manualidades, con la Ikastola RM Azkue de Lekeitio, la Herri Eskola de Lekeitio, la Escuela de Ispaster, la Escuela de Amoroto, el mercado de segunda mano de Eskolape y los talleres de manualidades de Mark.

A la una de la tarde, se estrenará una performance artística creada por los artistas Mikel Osés, Martín y José Ángel Lasa, bajo el título 'BatELA, oinarri, borroka eta oreka'.

Una hora más tarde, se sortearán más de 200 premios entre quienes hayan adquirido previamente los boletos de la rifa, entregados por comerciantes, artesanos, artistas, asociaciones, deportistas y diversos profesionales y empresas tanto de Lekeitio como de otras localidades.

A las 16.00 horas se realizará la XXVII Travesía a nado Kilin Kala, a las 18.00 horas la txaranga Aittitta Makurra actuará por las calles de Lekeitio y a partir de las 19.00 horas y hasta medianoche habrá un concierto con los grupos locales Marmara, Viva Bermut, Sara & Montxo, Nabil, Ziur Laters, Drunk Smile, Iñigito Txapelpunk y The Honkies. Además, en el escenario, la escritora Miren Agur Meabe leerá un texto especial.

LA FUERZA DE TODOS

Según han explicado desde la organización, el objetivo principal de esta fiesta solidaria es visibilizar la enfermedad de ELA, una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que deteriora progresivamente las neuronas que controlan el movimiento, lo que "provoca un debilitamiento muscular y una parálisis progresiva".

Actualmente no tiene cura y por ello, han remarcado, "la investigación y el apoyo social son fundamentales para dar pasos adelante".

"Como bien indica el lema 'Danok batELA', la fuerza de todos es necesaria para afrontar este reto", han reivindicado sus organizadores, la sociedad Aeroplano bi, la cuadrilla Zakilixut y la txaranga Attitta Makurra, con el apoyo del Ayuntamiento de Lekeitio y de la Diputación Foral de Bizkaia.