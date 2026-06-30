Lekeitio, reconocido como uno de los mejores 400 puertos por las embarcaciones foráneas que lo visitan

Puerto Deportivo de Lekeitio - IREKIA

BILBAO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Leketio ha sido reconocido entre los 400 mejores con el título de "Best Marina 2025" de entre las más de 15.000 marinas que se encuentran referenciadas en la plataforma digital Navily, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Los usuarios de la popular guía náutica y aplicación móvil para navegantes han reconocido las infraestructuras del puerto y la atención y calidad de la recepción concedida por parte del personal de Puertos Deportivos de Euskadi (EKP) a los clientes de la plataforma digital, como una de las mejores del total de las marinas incluidas en la aplicación.

"La distinción obtenida por el puerto de Lekeitio es un reconocimiento al trabajo que viene realizando EKP para ofrecer instalaciones modernas, seguras y un servicio de calidad", ha destacado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En esa línea, Barredo ha asegurado que seguirán invirtiendo para mejorar los puertos y ampliar los amarres de tránsito, "porque cada embarcación que nos visita supone una oportunidad para dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Euskadi como destino náutico".

Según han señalado desde el Departamento, las diez plazas para embarcaciones en tránsito con las que cuenta en la actualidad el puerto de Lekeitio acogieron en el año pasado 586 pernoctaciones y, a la vista de los datos del presente año, se prevé que en 2026 se iguale o aumente el número de visitas.

De entre las 55 pernoctaciones que se han realizado en los amarres de Lekeitio por embarcaciones foráneas desde enero, más de la mitad proceden de Francia, un cuarto del Estado y entre el resto, destacan, los procedentes de Suecia, con hasta seis pernoctaciones.

En el conjunto de los casi cien amarres habilitados en los puertos deportivos gestionados por la entidad pública dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, los datos de pernoctación del presente año son similares o superiores a los de los años anteriores, en los que se produjeron alrededor de 5.000 visitas por embarcaciones foráneas a los puertos, siendo los meses de julio y, principalmente, agosto, los de mayor intensidad, superando en más de doble en ambos, las entradas del mes de junio.

La navegación de puerto a puerto por las tripulaciones de las embarcaciones particulares resulta "un mecanismo de disfrute de las vacaciones que año tras año ha tomado mayor auge, como así lo demuestran los datos de pernoctaciones de los últimos cinco años, en los que se ha podido identificar un crecimiento casi continuo", han remarcado desde la Consejería.

Las estancias de las personas que visitan los puertos vascos son, a raíz de los datos de procedencia, mayoritariamente, de dos días y se trata de visitantes extranjeros, duplicando, desde el año 2022, al número de embarcaciones de ámbito estatal.

La mayor parte de las visitas se producen en la costa guipuzcoana, que es la zona en la que se dispone de las tres cuartas partes del total de los amarres de tránsito que gestiona EKP y en la que destaca el puerto de Hondarribia con 35 plazas, seguido por Mutriku con 16 o Getaria con once.

La entidad pública EKP tiene previsto llevar a cabo, en el próximo año, acciones para incrementar el número de amarres de tránsito y sus infraestructuras en la costa vizcaína y facilitar, de este modo, a las embarcaciones visitantes y a sus tripulaciones disfrutar del conjunto de puertos y pueblos del litoral vasco.