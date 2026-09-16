Lemoa (Bizkaia) acogerá el día 26 la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores

Cartel de la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores
Cartel de la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores - AYUNTAMIENTO DE LEMOA
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 16 septiembre 2026 17:13
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BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lemoa (Bizkaia) acogerá el próximo día 26 la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores, organizada por Artxate Elkartea, asociación dedicada a la organización de concursos de perros pastores, y estará abierta al público.

Según ha informado el Ayuntamiento de Lemoa, la cita reunirá a nueve participantes y sus perros en la campa de Arlonagusia a partir de las 17.30 horas. La competición pondrá a prueba la coordinación entre pastor y perro en el manejo del rebaño. Los participantes deberán demostrar la capacidad de sus perros para conducir y controlar las ovejas siguiendo sus indicaciones, en una prueba en la que la precisión, el control y la experiencia resultan fundamentales.

Entre los participantes estará Mikel Pagazartundua, de Lemoa, que competirá con sus perros Lay y Zur. Junto a él tomarán parte Ángel Gerediaga, de Getxo, con Uda; Bittor Bengoetxea, de Galdakao, con Pupi; Javier Gastañaga, de Antzuola, con Cool; Juan Ramon Azkargorta, de Galdakao, con Bat; Xabier Gastañaga, de Antzuola, con Sandi; Asier Dakosta, de Aretxabaleta, con Zeru; e Iñaki Idigoras, de Urretxu, con Thor.

La prueba estará supervisada por Peio Seguróla y Mikel Garate, que ejercerán como jueces. La cita estará abierta al público y ofrecerá la oportunidad de acercarse a una actividad estrechamente vinculada al mundo pastoril vasco y de conocer de cerca el trabajo que realizan pastores y perros en el manejo de los rebaños.

Según han destacado desde el consistorio, el trabajo con perros pastores forma parte de la tradición ganadera y de la cultura rural de Euskadi. "Durante generaciones, estos perros han acompañado a los pastores en el manejo de los rebaños y en las labores desarrolladas en el monte", han añadido.

El Euskal Artzain Txakurra, perro pastor vasco, han explicado, "forma parte de este patrimonio rural y cuenta con dos variedades reconocidas: Gorbeiakoa e Iletsua". La celebración del campeonato en Lemoa permitirá acercar esta tradición al público y "poner en valor una parte del patrimonio vivo vinculado al pastoreo y al mundo rural vasco", ha concluido.

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