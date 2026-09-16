Lemoa (Bizkaia) acogerá el día 26 la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores

Cartel de la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores - AYUNTAMIENTO DE LEMOA

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lemoa (Bizkaia) acogerá el próximo día 26 la XXIX edición del Campeonato de Euskadi de Perros Pastores, organizada por Artxate Elkartea, asociación dedicada a la organización de concursos de perros pastores, y estará abierta al público.

Según ha informado el Ayuntamiento de Lemoa, la cita reunirá a nueve participantes y sus perros en la campa de Arlonagusia a partir de las 17.30 horas. La competición pondrá a prueba la coordinación entre pastor y perro en el manejo del rebaño. Los participantes deberán demostrar la capacidad de sus perros para conducir y controlar las ovejas siguiendo sus indicaciones, en una prueba en la que la precisión, el control y la experiencia resultan fundamentales.

Entre los participantes estará Mikel Pagazartundua, de Lemoa, que competirá con sus perros Lay y Zur. Junto a él tomarán parte Ángel Gerediaga, de Getxo, con Uda; Bittor Bengoetxea, de Galdakao, con Pupi; Javier Gastañaga, de Antzuola, con Cool; Juan Ramon Azkargorta, de Galdakao, con Bat; Xabier Gastañaga, de Antzuola, con Sandi; Asier Dakosta, de Aretxabaleta, con Zeru; e Iñaki Idigoras, de Urretxu, con Thor.

La prueba estará supervisada por Peio Seguróla y Mikel Garate, que ejercerán como jueces. La cita estará abierta al público y ofrecerá la oportunidad de acercarse a una actividad estrechamente vinculada al mundo pastoril vasco y de conocer de cerca el trabajo que realizan pastores y perros en el manejo de los rebaños.

Según han destacado desde el consistorio, el trabajo con perros pastores forma parte de la tradición ganadera y de la cultura rural de Euskadi. "Durante generaciones, estos perros han acompañado a los pastores en el manejo de los rebaños y en las labores desarrolladas en el monte", han añadido.

El Euskal Artzain Txakurra, perro pastor vasco, han explicado, "forma parte de este patrimonio rural y cuenta con dos variedades reconocidas: Gorbeiakoa e Iletsua". La celebración del campeonato en Lemoa permitirá acercar esta tradición al público y "poner en valor una parte del patrimonio vivo vinculado al pastoreo y al mundo rural vasco", ha concluido.