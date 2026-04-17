En libertad provisional la mujer detenida en Bilbao por prender fuego a una lonja con su pareja dentro

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BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mujer detenida el pasado miércoles en la capital vizcaína acusada de homicidio en grado de tentativa por supuestamente prender fuego a una lonja con su pareja en el interior ha sido puesta en libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y medida de prohibición de aproximación y comunicación con el varón.

La arrestada compareció ayer mismo ante la autoridad judicial y la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, en funciones de guardia, acordó estas medidas, según ha informado el TSJPV.

Agentes de la Policía vasca procedieron este pasado miércoles a la detención de la mujer, a la que varios testigos vieron prender fuego desde la puerta de una lonja del barrio de Atxuri, estando su pareja en el interior. La víctima fue trasladada al hospital de Basurto, donde permanece ingresada.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron alrededor de las diez y cuarto de la noche de este pasado miércoles, cuando los servicios de Emergencia tuvieron conocimiento de un incendio en una lonja de la calle Ollerías, estando una persona en el interior.

Al lugar se trasladaron patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, agentes de la Ertzaintza, Bomberos y una ambulancia. Tras ser sofocado el incendio y atendida la víctima, que se encontraba inconsciente, los agentes pudieron tuvieron conocimiento, a través de los relatos de varios testigos, de que una mujer había arrojado algo en el interior por un hueco de la puerta y, seguidamente, se había producido una llama, provocando el incendio del local. La lonja se encontraba con la puerta de acceso cerrada y la persiana bajada a medias por el exterior.

La mujer, que presentaba una pequeña quemadura en los nudillos de una mano, fue detenida en las cercanías por agentes de la Policía Municipal como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y trasladada a dependencias de la Ertzaintza, encargada de la investigación. La víctima, de 48 años, fue evacuada al área de reanimación de un centro hospitalario bilbaíno.