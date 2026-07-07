Ligero descenso de las temperaturas este miércoles, en una jornada soleada aunque no se descartan chubascos por la tarde

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi predominio de tiempo soleado, aunque en el interior aparecerán nubes de evolución y en la vertiente cantábrica algunas nubes bajas, especialmente en el litoral. Además, no se descarta algún chubasco por la tarde.

El calor será más intenso en la mitad sur, sobre todo en el Valle del Ebro, aunque en algunos puntos las máximas bajarán ligeramente. También descenderán en la mitad norte, con las máximas que oscilarán entre los 25 y los 30 grados. El viento soplará del noroeste en la costa y por la tarde, del norte en el interior.