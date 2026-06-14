La lista de espera quirúrgica en Osakidetza aumenta a los 78 días, 22 jornadas más que antes de la huelga de médicos

Archivo - Concentración de médicos en el Hospital de Cruces en Barakaldo durante la primera jornada de huelga por un estatuto marco propio (archivo) - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Osakidetza ha aumentado a los 78 días, lo que supone 22 jornadas más de dilación que en el mes de noviembre de 2025, antes de que se iniciara la huelga de médicos, que se retomará este lunes en una nueva jornada de paros, la quinta convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

Durante las últimas semanas la lista de espera prácticamente se han mantenido en torno a 80 días, "pero es verdad que está teniendo un impacto la huelga muy importante, porque no solamente es el hecho de que haya una desprogramación durante una semana, sino que tiene un efecto acumulativo", ha señalado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.

En declaraciones a Radio Euskadi, el responsable vasco de Salud ha apuntado que esas dilaciones conllevan que se tengan que volver a reprogramar operaciones "en unas fechas que cada vez son menores para encontrarlas". "Eso genera una afectación, no en los pacientes oncológicos ni en los pacientes con patología a tiempo dependiente, pero sí en aquellas patologías más tradicionales que pueden esperar. Son las que están sufriendo más el impacto de la huelga", ha agregado.

Precisamente a esas patologías, a los pacientes con más de 150 días de espera, desde Osakidetza se les ha ofrecido la oportunidad de que voluntariamente se puedan operar a través del sistema de conciertos que el Servicio vasco de Salud tiene con clínicas en Euskadi.

Según ha informado Martínez, en estos momentos son alrededor de 2.500 los pacientes que han sido citados y han aceptado operarse en clínicas concertadas.

Preguntado por si este verano, por motivo de la huelga de médicos, puede haber mayores recortes en horarios o cierres de ambulatorios de centros de salud, el consejero de Salud ha negado que el paro vaya a tener este impacto.

"La huelga se circunscribe al periodo de la semana que viene de huelga y esa semana se afectará y se verá la repercusión, los ciudadanos la verán, pero esto del verano lo que haremos será un calendario de adecuación de los servicios, como hacemos todos los años. Publicaremos prácticamente en las dos próximas semanas cuál es la adecuación de los servicios para dar la mejor atención en función de los recursos que hay y las necesidades que tiene la población", ha explicado.

PROTONTERAPIA A FINALES DE 2027

Por otra parte, el responsable vasco de Salud ha afirmado que se mantienen los plazos previstos para la puesta en marcha de la nueva Unidad de Protonterapia en la OSI Donostialdea, que prevé atender al primer paciente a finales de 2027.

El Departamento vasco de Salud firmó en octubre de 2021 un convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega por el cual Euskadi dispondrá de un equipo de vanguardia para instaurar la protonterapia en Osakidetza. El nuevo equipo de radioterapia de protones, valorado en 28 millones de euros, servirá para tratar tumores de manera más localizada y precisa evitando irradiar tejidos sanos de alrededor.

Esta nueva máquina estará situada en San Sebastián y será referencia para la asistencia sanitaria de la población vasca, de Navarra, La Rioja, Cantabria y las provincias de Burgos y Soria, de Castilla y León.

Según ha precisado Martínez, la máquina de protonterapia, una vez que llega, requiere un tiempo, casi un año de estabilización. "Es bastante compleja, es prácticamente casi como un elemento nuclear que luego hay que estabilizar, armar con una estructura de hormigón, cubrirla.... Es muy espectacular la propia llegada de la máquina, pero luego una vez que está la máquina, requiere un tiempo de estabilización muy complejo y que es el que lleva un tiempo, es alrededor de prácticamente un año", ha relatado.

Por ello, ha indicado que Osakidetza calcula que para finales de 2027 esté disponible. "Mientras tanto, los profesionales están formándose en todo el proceso, tanto radiofísicos como oncólogos, radioterapeutas...", ha señalado.