Llega a Euskadi un frente frío que dejará lluvia este miércoles

Archivo - Lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi la llegada de un frente que cubrirá los cielos y dejará lluvia.

De madrugada comenzará a llegar nubosidad y durante la mañana los cielos estarán ya prácticamente cubiertos. En puntos cercanos a la costa más occidental el frente comenzará a dejar lluvia ya desde la mañana, atravesando el territorio de oeste a este y afectando sobre todo a la vertiente cantábrica y por la tarde.

El viento del suroeste, que girará a noroeste en torno al mediodía o por la tarde y las temperaturas no sufrirán muchos cambios. Las máximas alcanzarán los 14-15 grados y las mínimas oscilarán entre los 4 grados del interior y los 7-9 grados en la costa.