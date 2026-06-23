Llodio (Álava) alcanza 42,9 grados, Igorre 42,4 grados y Balmaseda 42,2 grados

Una mujer se protege del calor con un paraguas - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Llodio ha marcado a las tres y media de la tarde de este martes la temperatura más alta de Euskadi, con 42,9 grados, mientras en Igorre se han anotado 42,4 grados y en Balmaseda 42,2 grados, según ha informado Euskalmet.

También han superado las barrera de los 40 ºC Elorrio, con 42.0 ºC, Alegia (41,7 ºC), Galdakao (41,7 ºC), Amurrio (41.0 ºC) o Arrasate (40,6 ºC).

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene para este martes y miércoles la alerta roja por temperaturas altas persistentes, que rebajará a naranja este jueves.

Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas de este martes estará activada la alarma roja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro.