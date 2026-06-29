Lloviznas en el norte y claros en el sur este martes en Euskadi

Archivo - Nubes en la costa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada de vientos marítimos y algunas nubes bajas en el norte.

Durante la primera mitad del día y por la tarde-noche se esperan nubes bajas en la vertiente cantábrica, con alguna llovizna ocasional; pero durante las horas centrales y por la tarde la nubosidad disminuirá y se abrirán amplios claros.

En la mitad sur habrá ambiente soleado durante toda la jornada. Las temperaturas no tendrán muchos cambios, y tenderán a subir en el centro y sur.