Lluvia y acusado descenso de las temperaturas máximas este miércoles en Euskadi

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas ante un temporal - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi protagonismo de la lluvia. El cielo estará cubierto y se producirán chubascos débiles a moderados, más frecuentes durante la segunda mitad del día, cuando serán ocasionalmente tormentosos y puntualmente fuertes.

El viento soplará del oeste para fijarse del noroeste por la tarde y arreciar, con rachas fuertes durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas irán en acusado descenso.