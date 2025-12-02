Lluvia en la costa y algunos claros en el interior, este miércoles en Euskadi

Archivo - Imagen de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Meteorológica del País Vasco, Euskalmet, prevé para este miércoles en Bilbao ambiente más inestable en la mitad norte, con chubascos intermitentes que serán más habituales en la franja costera y en el este, donde incluso podría formarse alguna tormenta.

En el sur, en cambio, la situación será más tranquila, con pocas precipitaciones, que serán más probables por la tarde, con la presencia de algunos claros.

La cota de nieve rondará los 1.400 metros. El viento soplará del oeste-suroeste y las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones. Posibles heladas a primeras horas en el interior, especialmente en Álava.