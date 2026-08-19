Lluvia y descenso de temperaturas este jueves en Euskadi

Archivo - Lluvia en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi descenso de las temperaturas, con chubascos a lo largo de la jornada.

Desde la mañana, se registrará nubosidad, especialmente en la vertiente cantábrica. Por la tarde, los cielos terminarán de cubrirse y aparecerán los chubascos y algunas tormentas puntuales.

El descenso de las temperaturas se notará especialmente en puntos del interior. Soplará el viento de componente norte gran parte del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados en Bilbao, los 23 en Donostia-San Sebastián y los 25 grados en Vitoria-Gasteiz.