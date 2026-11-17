Archivo - Elorrio (Bizkaia) en un día lluvioso - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi nubosidad en aumento de madrugada y a primeras horas de la mañana el cielo estará cubierto, con chubascos débiles a moderados.

A lo largo de la mañana, la lluvia irá a menos y se abrirán claros, pero por la tarde la nubosidad irá de nuevo a más y arreciará de nuevo la precipitación.

Habrá viento moderado del oeste o del suroeste; durante las horas centrales será flojo y variable en la franja del litoral. Las temperaturas máximas irán en ligero descenso, sobre todo en la mitad norte, y rondarán los 18-20 ºC.