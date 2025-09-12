La localidad de Leza acogerá este domingo la 'XXX Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa'

La jornada se celebra en un momento marcado por la complicada situación que padece el sector
La jornada se celebra en un momento marcado por la complicada situación que padece el sector - GOBIERNO VASCO
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 12:20

VITORIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Leza acogerá este próximo domingo la 'XXX Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa', en la que se realizará un reconocimiento de a la importancia del sector vitivinícola ante la complicada situación que padece por las presiones arancelarias internacionales y a las afecciones climáticas.

La directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno Vasco, Nora Beltrán de Otalora, ha afirmado que las bodegas alavesas "realizan este año un esfuerzo extra para hacer frente a las adversidades, los aranceles del 15% a los vinos europeos impuestos por Estados Unidos, la plaga del mildiu, o los extremos cambios en la climatología".

Beltrán de Otalora ha subrayado, a través de un comunicado, que el Ejecutivo trabaja junto al colectivo vitivinícola en la búsqueda de nuevos mercados y en la promoción de los vinos de Rioja Alavesa para tratar de hacer frente a la inestabilidad de algunos mercados.

En el programa de la jornada se incluye la actuación de los grupos de danzas de Labastida y Yécora en la plaza. Tras la bienvenida del alcalde de Leza, Ignacio Gallo, el pregonero Oscar de Marcos invitará a la fiesta para que los pisadores del primer mosto de 2025 inicien el desfile de 19 parejas infantiles de municipios y juntas administrativas suban al escenario y depositen las uvas de sus cestaños en la prensa. Mientras se pisa la uva, los representantes sectoriales e institucionales realizarán el brindis.

Contador