Localizan el cadáver de un hombre de 76 años en un incendio forestal en Orozko (Bizkaia)

Archivo - Zona arbolada en Orozko (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han localizado este martes el cadáver de un varón de 76 años de edad durante las labores de extinción de un incendio forestal comenzado a las dos de la tarde en el barrio Goirigitxi de Orozko (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Tras recibir el aviso del fuego, dotaciones de bomberos se han trasladado al lugar, donde se ha encontrado el cuerpo del hombre, sin signos de violencia pero sí con quemaduras. El cadáver ha sido llevado al Servicio de Anatomía Forense para practicarle la autopsia y conocer la causas de la muerte.

Han acudido a la zona bomberos de los parques de Urioste y Basauri, un retén de forestales del servicio de montes y también se han acercado bomberos de Llodio por proximidad. Se ha dado por extinguido el incendio hacia las 15.45 horas, según han indicado fuentes de la Diputación foral de Bizkaia.