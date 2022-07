Loli García dice que el acuerdo en Mercedes es "bueno" pero, si la plantilla no lo avala, "CCOO no pondrá la firma"

Espera que sea respaldado por la plantilla porque "no tiene ninguna medida regresiva y todo son mejoras de derechos"

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha afirmado que el preacuerdo alcanzado en Mercedes Benz de Vitoria es "bueno" y confía en que la plantilla lo ratifique porque "no tiene ninguna medida regresiva y todo son mejoras de derechos" pero ha indicado que, si los trabajadores no lo avalan, "CCOO no pondrá la firma".

En declaraciones a Europa Press, la dirigente sindical se ha referido a la situación en Mercedes Vitoria donde el pasado martes la dirección alcanzó un preacuerdo de convenio con la mayoría sindical conformado por CCOO, UGT, Ekintza y PIM, que será votado en referéndum el próximo lunes y que es rechazado por ELA, LAB y ESK que mantienen las huelgas en la planta alavesa.

Loli García ha indicado que es "un buen acuerdo", por varias razones, entre otras, porque hay "garantías de una inversión como nunca se ha conocido en una planta como Mercedes" y, además, ello va a conllevar "creación de empleo tal y como se recoge en el propio acuerdo".

"Nos parece muy positivo remarcar del acuerdo dos cuestiones que tienen mucha importancia, que es garantías de empleo para aquellas personas que tienen una incapacidad y, por otro lado, el compromiso con el contrato relevo que supondrá un rejuvenecimiento de las plantillas y creación de empleo", ha agregado.

Además, también ha calificado de "muy positivo" que, "de una vez por todas y tras la mala gestión que ha tenido la propia empresa de la flexibilidad", sea una cuestión que "se regule con calendarios mensuales por participación sindical".

Junto a ello, ha añadido que los incrementos salariales pactados "garantizan el poder adquisitivo en 2022 y 2023" y, de cara al futuro, se irá viendo "cómo va evolucionando y en la medida en que se concreten las inversiones o no", y cree que "habrá capacidad para mejorar esos incrementos salariales con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. A su juicio, las subidas salariales recogidas son "importantes" y ha añadido que todos los sindicatos hablaban "en esos parámetros".

Loli García ha recordado que el preacuerdo está sujeto a la ratificación del conjunto de los trabajadores y el sindicato va a defender que se ratifique porque es "un buen acuerdo" y no tiene "ninguna medida regresiva" porque "todo son mejoras derechos".

"Recoge el 90% de las reivindicaciones que teníamos en nuestras plataformas todo son mejoras de derechos y tenemos en Mercedes un futuro prometedor con la inversión anunciada y creemos que ya comprometida que augura un futuro industrial a la planta en un sector que va a llevar muchos vaivenes", ha agregado.

Por lo tanto, espera que los trabajadores lo ratifiquen, pero ha indicado que, si la plantilla no avala el acuerdo, CCOO no firmaría el convenio.

"Confiamos en que la plantilla avale el acuerdo, estamos estos días intentando extender los contenidos de este acuerdo y, obviamente, si la plantilla no lo avala, CCOO no va poner la firma. Eso es claro porque es nuestra forma de funcionamiento, esperamos que seamos capaces de explicar a todo el mundo el acuerdo alcanzado y que la plantilla lo ratifique", ha apuntado.

Ante de la advertencia del director general de Mercedes Vitoria, Emilio Titos, de que si no se ratifica el acuerdo sería "el inicio del fin del crecimiento" de la fábrica alavesa, ha afirmado que el sindicato no quiere entrar "en esa condicionalidad" porque "no ha estado en la mesa de negociación".

"No consideramos que eso sea un trágala, creemos que el acuerdo que se ha alcanzado es muy buen acuerdo y queremos poner el énfasis ahí y, sobre todo, no es un trágala porque no hay ninguna medida regresiva", ha agregado.

HUELGAS

En relación a la decisión de ELA, LAB y ESK de mantener las huelgas en la planta, cree que, hasta se exprese la plantilla, se deberían desconvocar, pero no ha querido entrar en las estrategias de cada organización sindical, "son las que son".

"Ahora mismo este preacuerdo está alcanzado con la mayoría del comité, si la plantilla no lo ratificara estamos hablando de otro escenario y habría que continuar con movilizaciones y otro tipo de cuestiones, pero creemos que es un buen acuerdo", ha insistido.