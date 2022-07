López Acuña insta a "actuar" ante la nueva ola y urge a "dar el paso" para la cuarta dosis de vacuna en mayores

"Nos estamos quedando cortos en capacidad diagnóstica, seguimiento de los contactos y aislamiento de las personas", advierte

BILBAO, 5 Jul.

El epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS Daniel López Acuña ha instado a "actuar" ante la "nueva ola" de covid-19 y, en este sentido, ha dicho no entender por qué "no se da el paso ya" para vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años y las personas que viven en residencias. También ha advertido de que "nos hemos equivocado al quitar la obligatoriedad del aislamiento por positividad" y la obligatoriedad de mascarilla en interiores se eliminó "prematuramente".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha advertido de que se está ante un "notable repunte" en la incidencia de la covid-19, con un incremento en la hospitalización y en el ingreso en las UCI y "en los dos últimos meses una importante mortalidad".

Según ha indicado, "esto no tiene otro nombre que una nueva ola", de la que ya se venía advirtiendo tras decisiones como retirar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores o no aislar a los positivos asintomáticos "en el marco de una incidencia elevada".

En este sentido, ha subrayado que, cuando la incidencia en mayores de 60 años ronda los 1.000 por cada 100.000 habitantes en 14 días de media en el Estado y diez comunidades la superan, la situación es "bastante crítica". En este sentido, ha precisado que la "elevada" incidencia en los mayores se debe a que es la única que se "monitoriza" actualmente pero no es "más que un reflejo del resto" de la población y que no se está midiendo.

El experto ha apuntado que al hacer menos pruebas diagnósticas se está "viendo menos la realidad" y, en consecuencia, "subestimando la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo". "Nos estamos quedando cortos en la capacidad diagnóstica, en el seguimiento de los contactos y en el aislamiento de las personas", ha planteado.

Ante la situación actual, ha defendido que se tendría que "actuar" y "tomar medidas", por lo que lo que "preocupa es la parálisis, estar cruzados de brazos, el no estar haciendo lo que tendríamos que estar haciendo para evitar que esto siga creciendo".

A su entender, una primera media "urgente" debería ser vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años y las personas que viven en residencias, lo que "recomendó hace ya más de dos meses el Centro Europeo de Control de Enfermedades".

"No entiendo por qué la ponencia de vacunas, el Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad no dan el paso para hacer esto ya. No esperar al otoño, no tenemos nada que esperar", ha manifestado López Acuña, que ha recordado que las nuevas formulaciones de vacunas con "más información respecto a otras variantes" no están "listas", por lo que hay que "avanzar".

El experto ha precisado que tener una vacuna que "se ocupe de todas las variantes en tiempo real" no es "factible", pero sí se necesitan nuevas formulaciones, con lo que habrá "no una cuarta dosis", sino "un nuevo ciclo de vacunación con elementos distintos".

Por otro lado, ha incidido en que "prácticamente 15 millones de personas mayores 12 años en España no han recibido la tercera dosis de refuerzo", por lo que ha animado a hacer "un gran esfuerzo" para "rematar esa faena".

MASCARILLA Y AISLAMIENTO

Asimismo, ha lamentado que el uso de mascarilla en interiores se abandonó "prematuramente" y también se ha mostrado también partidario de usarla en exteriores con aglomeraciones.

López Acuña cree que el hecho de que no se aíslen personas positivas ha sido "un gran error que ha propiciado muchos contagios" porque eso lleva, "aun con el uso de mascarilla, a un riesgo mayor de contagio". Además, ha añadido, "no todo el mundo está teniendo cuidado de uso riguroso de mascarilla" siendo positivo.

"Nos hemos equivocado al quitar la obligatoriedad del aislamiento por positividad", ha añadido. Según ha indicado, "aun cuando se quiera presentar como un catarrillo", la covid puede generar "cuadros de importante severidad".