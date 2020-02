López acusa a líderes de la derecha y de partidos independentistas catalanes de "no estar a la altura del país"

Publicado 09/02/2020 16:39:39 CET

Dice que el PSE es "la única garantía de que Euskadi siga avanzando y no vuelva a enredarse en aventuras soberanistas"

BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado y actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha afirmado que la "mayoría de los líderes de la derecha" y "también algunos líderes independentistas, que solo quieren imponer lo suyo, no saben lo que es la democracia" y "lo mejor que podrían hacer es irse para su casa porque no están a la altura de lo que necesita este país".

El PSE-EE ha rendido este domingo homenaje en Derio (Bizkaia) a Tomás Meabe, cita organizada por las Juventudes Socialistas de Euskadi en la que junto a Patxi López ha participado la secretaria general de JSE-EGAZ, Azahara Domínguez.

En su intervención, López ha recordado que Meabe fundó las Juventudes Socialistas porque "entendió que el nacionalismo, con su componente egoísta e identitario, no era la respuesta para los trabajadores, para las mujeres, para los más humildes y vulnerables, que en aquel entonces eran legión".

Asimismo, ha recordado que, el pasado año, el PSOE ganó "cinco elecciones distintas porque era y es el sentir mayoritario de la ciudadanía española, que no quería, ni de lejos que les gobernara un trifachito".

De este modo, ha destacado la utilidad del gobierno de coalición integrado por PSOE y Unidas Podemos, un Ejecutivo "formado por dos partidos de izquierdas, cosa que no sucede en ninguna otra parte" y que ha "abierto un nuevo tiempo en España".

"Ha revalorizado las pensiones según el IPC... ha subido el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros... y ha subido el sueldo de los funcionarios para ir recuperando parte de lo que perdieron durante la crisis", ha valorado, para añadir que se trata de un gobierno que "cumple sus compromisos y, lo que es más importante, que éste es un gobierno que orienta sus políticas a mejorar la vida de la gente".

El exlehendakari, que ha desgranado algunos de los retos del nuevo Ejecutivo central, ha incidido en la necesaria "cohesión y diálogo entre territorios", algo que "también hemos empezado a poner en marcha".

"Hacía mucho tiempo que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat no hablaban. Hacía mucho tiempo, demasiado, que en Cataluña no se escuchaba una propuesta en positivo por parte de las instituciones españolas. Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa 44 puntos para el acuerdo en materias que buscan mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas catalanas y también la relación entre Cataluña y el resto de España", ha sostenido.

Tras afirmar que esto "no les gusta a los independentistas irredentos porque no habla de un referéndum para la independencia que es lo único que les importa", se ha mostrado convencido de que "le gusta a la mayoría de la sociedad catalana que no quiere romper sino convivir mejor y que necesita que desde el resto de España no se juegue al agravio y al enfrentamiento, sino a la colaboración".

"Desde luego a quien no ha gustado nada es a la derecha de este país que ha puesto el grito en el cielo. Pero, sobre esto, sólo una reflexión, porque uno ya está harto de esta política de la derecha del insulto, del vocerío, de la mentira permanente y de la nada perpetua", ha añadido.

Por ello, ha señalado que si alguien, "desde la política rechaza el diálogo y prefiere que no se hable, si rechaza el encuentro entre los que pensamos diferente y busca sólo la imposición, si demoniza la palabra y la búsqueda del entendimiento entre distintos... no sé qué hace en política".

"Porque ese alguien, y me estoy refiriendo a la mayoría de los líderes de la derecha, me da igual que sean de Ciudadanos o del PP, porque de Vox uno se lo podría esperar, y también me refiero a algunos líderes independentistas, que solo quieren imponer lo suyo; esos dirigentes, simplemente no saben lo que es la democracia. Y no saben que sin diálogo y sin buscar acuerdos, la política deja de ser política. Por lo tanto, lo mejor que podrían hacer es irse para su casa y dedicarse a otra cosa, porque no están a la altura de lo que necesita este país", ha expresado.

En este contexto, ha criticado que algunos, "desde sus despachos de Madrid, quieran apartar" al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, lo que "demuestra su catadura moral".

EUSKADI

Por lo que respecta a la política vasca, López ha afirmado que Euskadi se encuentra "a la espera de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, deshoje la margarita de las elecciones".

"Lo mismo que en el conjunto de España se han despejado las incógnitas, aquí también habrá que hacerlo. Y, sean cuando sean esas elecciones, lo importante es que haya un Partido Socialista fuerte. Con una fortaleza capaz de orientar la política de este país hacia lo que conviene a sus ciudadanos y ciudadanas", ha confiado.

Por último, ha defendido que el Partido Socialista de Euskadi es "la única garantía de que Euskadi siga avanzando y no vuelva a enredarse en aventuras soberanistas que sólo preocupan a algunos dirigentes nacionalistas".