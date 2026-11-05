López cree que el PP ve "un teatrillo" la dimisión de Puente porque es "incapaz" de dar ese "ejemplo de dignidad"

1131278.1.260.149.20261105130818 Patxi López, junto al resto de candidatos por Bizkaia al 29N, en un acto en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado que el PP considera que la dimisión de Óscar Puente es "un teatrillo" porque "no les cabe en la cabeza" dar "un ejemplo de dignidad y de altura política" como el del exministro. A su entender, los populares son "incapaces de asumir responsabilidad".

En la presentación de las candidaturas del Partido Socialista para las próximas elecciones generales por Bizkaia, territorio en el que encabeza la lista al Congreso, López ha vuelto a reivindicar que la dimisión del hasta ahora ministro de Transporte Óscar Puente, tras el accidente en Urda, deja "claro que no todos somos iguales".

El exlehendakari vasco ha criticado que, después de que en la derecha "todos habían exigido la dimisión, cuando dimite, la de barbaridades que se han podido decir".

A su entender, si "todos han concluido que esto es un teatrillo, que lo tenía pactado con Pedro Sánchez, que es una maniobra electoral" es porque "no les cabe en la cabeza que haya un dirigente político con una dignidad tal que asuma una responsabilidad aunque no tenga responsabilidad directa en el accidente, que dé un ejemplo de dignidad y de altura política como ellos no han dado en su vida, y que lo haga voluntariamente".

"No les cabe en la cabeza porque, si no, algún dirigente del Partido Popular alguna vez habría asumido su responsabilidad y habría dimitido, por el Prestige, por el YAK 42, por el accidente de Angrois, por el Metro Valencia, por las residencias de Madrid, por la dana, ni uno", ha criticado.

A su entender, "por eso creen que es teatro, porque ellos no sabrían hacerlo, porque no lo han hecho nunca". En el PP, ha dicho, "son incapaces de asumir responsabilidad".