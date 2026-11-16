LSB-USO denuncia la agresión a tres vigilantes de seguridad del Metro en Barakaldo y pide medidas urgentes de protección

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

LSB-USO ha denunciado la agresión este pasado domingo a tres vigilantes de seguridad del Metro en Barakaldo (Bizkaia) y exige medidas urgentes de protección.

En un comunicado, LSB-USO, a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, condena "rotundamente" las agresiones sufridas por tres vigilantes de seguridad en la estación de Metro Bilbao de Barakaldo.

Los tres profesionales tuvieron que recibir asistencia sanitaria en la mutua por las lesiones sufridas de diversa consideración, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición de la Ertzaintza.

La central sindical ha trasladado su solidaridad y apoyo a los compañeros afectados, a quienes ha deseado "una pronta recuperación", y ha destacado que este nuevo ataque "vuelve a evidenciar la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los profesionales de seguridad privada en el desempeño de su trabajo".

"No podemos normalizar que sufrir agresiones forme parte de las condiciones laborales de quienes trabajan para proteger a los demás. Llevamos meses reclamando un refuerzo de los recursos de seguridad en Metro Bilbao y medidas de protección efectivas", remarca.

Además, señala que las concentraciones de protesta realizadas frente a las oficinas del suburbano "han servido para trasladar públicamente estas reivindicaciones y exigir una respuesta concreta" por parte de Metro Bilbao y las empresas adjudicatarias, con el fin de que "asuman sus responsabilidades y adopten medidas preventivas suficientes: más recursos humanos, medios de protección adecuados, revisión de los procedimientos de actuación y evaluaciones de riesgos que respondan a las situaciones reales del servicio".

USO recuerda su campaña 'Stop Agresiones' de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato, que subraya que "las agresiones a vigilantes no pueden considerarse un riesgo inevitable ni parte del sueldo".

Desde LSB-USO reitera su "compromiso con los trabajadores y trabajadoras de seguridad privada de Metro Bilbao", y asegura que seguirán "defendiendo unas condiciones laborales seguras y reclamando actuaciones que eviten que hechos como estos vuelvan a repetirse". "La seguridad de quienes trabajan también debe ser una prioridad", concluye.