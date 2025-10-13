Luisa Martín y Olivia Molina protagonizan "Malditos tacones" en el Teatro Principal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Luisa Martín y Olivia Molina protagonizan la obra 'Malditos tacones', escrita por Ignacio Amestoy y con dramaturgia y dirección a cargo de Magüi Mira, que llega al Teatro Principal de San Sebastián los próximos sábado y domingo tras su "exitosa" temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Luisa Martín y Olivia Molina interpretan esta tragedia contemporánea en la que cuentan la historia íntima de Victoria Burton y María García, dos mujeres "fuertes y profesionales hechas a sí mismas", que "vive enterrada por la obscena necesidad de mantener el poder".

"'Malditos Tacones' habla de dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos. Buscan la verdad y encuentran la gran mentira. Dos supervivientes de hoy, que buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida", explica Magüi Mira, directora del montaje teatral.