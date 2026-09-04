Lurraldebus mejora su servicio en Gaintza (Gipuzkoa) con dos nuevas expediciones en la línea GO23E

La diputada Azahara Domínguez, en el encuentro mantenido en Gaintza - DFG

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa mejorará el servicio de Lurraldebus en Gaintza ampliando la línea GO23E (Gaintza>Zaldibia>Ordizia bajo demanda) con dos nuevas expediciones a partir del próximo lunes.

Así lo ha anunciado la diputada Azahara Domínguez, que este viernes se ha reunido con el grupo de madres y padres, así como con representantes de la gestora de la localidad, entre ellas la alcaldesa Uxue Irastorza.

Según ha explicado, a partir del próximo lunes, la línea tendrá, de lunes a viernes, dos nuevas salidas desde Ordizia, concretamente a las 14.40 y a las 20.45 horas. De esta forma, se pretende dar respuesta a la necesidad trasladada por estos vecinos, que pedían más servicios para volver del instituto así como de las actividades extraescolares y entrenamientos deportivos que la mayoría de los jóvenes de la localidad realizan en Ordizia.

"Contar con un buen servicio de transporte público es clave para garantizar el futuro de nuestros pueblos más pequeños, para que quienes viven en ellos puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligadas a buscarlo en localidades más grandes por falta de servicios o de alternativas para moverse", ha destacado Domínguez.

A su juicio, "apostar por el transporte público es fundamental para que ninguna persona, viva donde viva, se vea en la necesidad de adquirir un vehículo privado o tenga que depender de terceras personas para poder acceder a distintos derechos como la educación, el trabajo, la sanidad o el ocio y la cultura".

"El transporte público forma una parte esencial en el día a día de muchas personas, principalmente de los jóvenes, cuya autonomía depende en gran medida de contar con un buen servicio, y, por ello, debemos ser capaces de adaptarlo a las cambiantes necesidades de movilidad de nuestro territorio. Esta mejora es un buen ejemplo de cómo el diálogo y la colaboración con la ciudadanía nos ayudan a seguir construyendo un servicio de transporte público cada vez más útil, accesible y adaptado a la realidad de Gipuzkoa", ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la gestora que gobierna Gaintza, Uxue Irastorza, ha explicado que "en los pueblos pequeños es muy importante tener este servicio público" y ha resaltado que "tener un transporte público para bajar y subir da mucha libertad a las y los niños".

"Aquí siempre necesitamos un padre o una madre con coche para bajar a Ordizia o a otro sitio. Tener un autobús público ofrece a los jóvenes la posibilidad de bajar a Ordizia, hacer sus actividades y luego volver en autobús, sin tener que tener esa dependencia de sus padres", ha señalado.