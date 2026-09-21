Maha Harada encontró en 'El espíritu de la colmena' de Erice su "inspiración" para 'In my father's room'

Fotograma de la película In my father's room de Maha Harada. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora, guionista y cineasta japonesa Maha Harada ha confesado que encontró en la película 'El espíritu de la colmena' del cineasta vasco Víctor Erice su "inspiración" para rodar 'Muyou no hito/In My Father's Room' que presenta en la Sección Oficial del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En rueda de prensa en el Zinemaldia, Harada ha presentado su primera película, de la que también firma el guión, una adaptación de su relato 'An Unnecessary Man', junto a los productores Masayasu Ishihara, Shuichi Komuro y Kumi Kobata.

El filme cuenta la historia de una mujer que trabaja en un museo de arte y que, tras fallecer repentinamente su padre, redescubre el universo de este, un hombre que aparentemente había sido marginado por la sociedad y que se refugiaba en su devoción por la poesía, el arte de las ceremonias del té y la belleza.

Maha Harada, que lleva 20 años como novelista de éxito en su país aunque su obra literaria no está traducida al castellano, ha recordado que comenzó trabajando como comisaria de arte en museos, de ahí la vinculación entre sus novelas y el arte. "Me encanta el arte moderno y Pablo Picasso", ha recordado la autora, una de cuyas novelas dedica al 'Guernica' del pintor español. "Hace 15 años dediqué un mes a viajar por España para profundizar en Picasso", ha recordado.

Además, ha confesado que "siempre" se ha imaginado las "imágenes que luego plasmaba en las novelas". "Por eso empecé a pensar que tenía que hacer una película", ha explicado.

"Mucha gente después de leer mis novelas me decía que era como ir siguiendo imágenes, pienso de forma audiovisual, y quería compartir esas imágenes que tengo en mi mente con el público", ha afirmado.

En cuanto a sus referentes, ha citado a la novelita y dramaturga Marguerite Duras, que dijo algo como "lo difícil que es convertir la literatura en imagen, es más fácil convertir imágenes en audiovisual". A juicio de Harada, el medio audiovisual es "una herramienta fácil para compartir esas imágenes que tienes en la cabeza con la gente".

Por otro lado, ha señalado que en su película hay "mucha simbología" y ha sido todo "un reto" compartir conceptos "abstractos" de la cultura nipona, como el de la ceremonia del té, que son algo "cotidiano para los japoneses", imagen recurrente en el filme, y trasladarlos a la cinta.

Además, ha destacado que su "inspiración" para hacer este filme ha sido 'El espíritu de la colmena' de Víctor Erice. "Se creó hace más de 50 años y los conceptos abstractos que aparecen en la película, tienen actualidad aún", ha explicado.

La escritora y cineasta ha asegurado que tenía "una motivación muy fuerte" para dar el salto al cine, más en una época como la actual en la que "nos olvidamos de las pequeñas cosas de la vida cotidiana".

LA IMPORTANCIA DE LO COTIDIANO

"Hay pequeñas voces, personas que viven en silencio, pero dan importancia a las pequeñas cosas de la vida cotidiana, que quieren que eso sea centro de su vida para vivir de forma tranquila, el lugar de crecer económicamente o lograr grandes cosas", ha reflexionado, sin embargo, "estamos en una época en la que las voces grandes tienen más potencia". "Si alguien grita, te tapas los oídos, pero si alguien te susurra, quizás lo que dice te llega más al corazón, esta película va de eso", ha indicado.

Sobre la presencia de la obra del pintor estadounidense Mark Rothko en su película, Harada ha manifestado que hay diez pinturas de este artista en Japón, gracias a que "hace décadas hubo gente que pensó que sus obras valían la pena y las llevó a los museos", algo que, en la actualidad, debido al precio que alcanzan en las subastas, es "imposible".

Además, ha reconocido que "no ha sido fácil" que apareciera un original de Rothko en el filme, incluso los productores propusieron recurrir a una copia, y finalmente tuvieron que "crear una galería dentro del propio museo" Nakanoshima de Osaka para el rodaje.