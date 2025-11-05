Manolo García presenta este miércoles en el Kursaal de San Sebastián su último álbum 'Drapaires Poligoneros'

El cantante Manolo García durante una entrevista para Europa Press, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). El nuevo disco de Manolo García se llama ‘Drapaires Poligoneros’, incluye 15 canciones inéditas y sale a la venta el 31 de octubre. - Gabriel Luengas - Europa Press

Manolo García presentará este próximo miércoles en el Kursaal de San Sebastián su último álbum 'Drapaires Poligoneros', su nuevo álbum, compuesto por 15 canciones, que se publicó el pasado 31 de octubre.

Desde la promotora Get In han recordado que García vuelve a los escenarios tras la exitosa gira que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos del país y en la que colgó el cartel de sin entradas en cada uno de sus conciertos.

La gira 'Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya' cosechó una gran acogida por parte de público y crítica que "elogiaron la maestría, sensibilidad y energía de un Manolo García pletórico y en plena forma. Un directo brutal lleno de buenas canciones, una vibrante puesta en escena y un sonido espectacular".

En su nueva gira, el músico y compositor hará hincapié en sus nuevas canciones y también una "revisión concienzuda" de su primer disco en solitario, 'Arena en los bolsillos', que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García "sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes", han señalado.