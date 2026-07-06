Se mantiene la prohibición de baño en un tramo de la playa Arrigorri en Ondarroa (Bizkaia) por la calidad del agua

Archivo - La localidad vizcaína de Ondarroa (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco mantiene, al menos, durante este lunes la prohibición de bañarse en el lado izquierdo de la playa Arrigorri de Ondarroa, en Bizkaia, debido a que persiste la situación irregular en el aspecto del agua detectado este domingo tras unos trabajos de dragado.

Así, Salud ha explicado que, tras la última inspección realizada este mismo lunes por los servicios de inspección de la Comarca de Salud Pública de Gernika-Lea-Artibai para hacer seguimiento de la incidencia, la prohibición del baño se mantiene para el lado izquierdo de la playa (el más cercano al puerto), si buen en el resto de la playa se recomienda el baño con precaución.

El agua volverá a revisarse este martes con los resultados de la muestra analítica recogida este lunes en el control rutinario, han indicado.