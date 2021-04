Marcelino: "El Athletic ha pasado bastantes peores abriles que este"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, reconoció tristeza y decepción tras perder una segunda final de Copa del Rey en 15 días, con el 0-4 ante el Barça que volvió a dejar a su equipo lejos de su mejor nivel, al tiempo que apuntó que el cuadro vasco ha tenido "peores meses de abril" que el de este año.

"Nos encontramos tristes y decepcionados por no haber competido a nuestro máximo nivel otra vez. El Barça ha sido superior, ha ganado de forma muy merecida, le felicitamos por ello. Para ganar hay que hacer mucho más, trabajar desde la humildad para saber que es muy importante y un éxito llegar a finales pero luego hay que competirlas", dijo en rueda de prensa en La Cartuja.

El preparador se mostró "máximo responsable" de una nueva oportunidad perdida, como ante la Real Sociedad dos semanas antes. "Soy el máximo responsable, el que tiene que asumir que hizo algo mal para que el equipo no mostrara su nivel que sí mostró ante el mismo equipo hace tres meses. Seguro que hice muchas cosas mal", afirmó.

"No tiene una explicación lógica. Seguimos trabajando igual, lo lógico es que los conceptos se vayan reforzando con el paso del tiempo. Hemos cometido errores que no habíamos cometido. Si no das cuatro pases seguidos es imposible crear peligro. No tiene una fácil explicación pero es la realidad. En ambas finales el equipo jugó muy por debajo del nivel que ya demostró", añadió.

"En su historia el Athletic, con todos mis respetos, tendría bastantes peores meses de abril que este. No jugó dos finales. No creo que haya sido el peor mes de abril de su historia. Nosotros lo hemos intentado todo y tenemos capacidad, en este momento, para llegar a finales pero no para ganarlas. Es evidente que el Athletic ha pasado bastantes peores abriles en su historia que este", insistió.

Por otro lado, Marcelino no vio tampoco "lógico" que su equipo encajara los cuatro goles en 13 minutos. "La realidad es la que es. El Barça nos ganó, fue superior. Nosotros no nos alcanzó el nivel, tendremos que trabajar muy duro para mejorar ese nivel", terminó.