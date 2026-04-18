La marcha de Gernika-Palestina del 25 de abril contra el genocidio recibe sus primeras 150 adhesiones

Archivo - Cientos de manifestantes durante una protesta en solidaridad con el pueblo palestino - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de la iniciativa Gernika-Palestina y Yala Navarra con Palestina convocada para el 25 de abril en Donostia-San Sebastián con el lema "Ni genocidio ni guerra" ha recibido sus primeras 150 adhesiones del mundo de la cultura, el deporte

Los convocantes han dado a conocer este sábado la relación de personas del mundo cultural de Euskadi que, por ahora, se han sumado a la marcha, entre ellos, actores como Gorka Otxoa, Itziar Ituño, Joseba Apaolaza o Asier Ormaza; cineastas, cantantes y grupos musicales, como Fermin Muguruza, Zea Mays o Iñaki Urdangarin; bertsolaris, dantzaris, escritores, ilustradores, o los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots'; deportistas como el alpinista Alex Txikon o el pelotari Iñaki Artola, así como otros sectores de la sociedad, de los medios de comunicación y del activismo social, entre los que se encuentra la exrectora de la UPV/EHU Nekane Balluerka.

Muchas de estas personas comparecerán públicamente el 22 de abril en San Sebastián para dar a conocer todas las demás adhesiones que aún se añadirán a la movilización.

Para Gernika-Palestina, "este apoyo demuestra claramente que la sociedad vasca no quiere ni genocidios ni guerras, y que esa exigencia atraviesa todos los sectores sociales".

EN EL MARCO DEL BOMBARDEO DE GERNIKA

La manifestación del 25 de abril en la capital vizcaína se enmarca en el 89 aniversario de los bombardeos en Gernika de 1937, y que este año pretende expresar "un especial rechazo a la ocupación israelí en los territorios de Cisjordania y del Líbano bajo el lema 'Genozidiorik ez, gerrarik ez'.

Los convocantes de la marcha pretenden denunciar "la impunidad" de Israel, que sus ataques en Gaza no cesan, y la situación también en el Líbano. "Decir no a la guerra es una responsabilidad", han subrayado.