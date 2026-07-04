Una marcha de montaña familiar celebra este domingo el centenario del funicular de Larreineta

Cartel de la marcha familiar de Euskotren por el centenario del funicular de Larreineta - EUSKOTREN

BILBAO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco y Euskotren han organizado una marcha de montaña familiar este domingo, 5 de julio, con motivo del centenario del funicular de Larreineta.

Se trata de una iniciativa de carácter popular que busca estrechar lazos entre el medio de transporte público, declarado Bien de Interés Cultural, y el entorno natural e histórico de Larreineta y La Arboleda, han explicado.

La marcha, concebida para la participación de personas de todas las edades y condiciones físicas, dará comienzo a las 09.30 horas desde la propia estación superior del funicular. Se ha diseñado un trazado circular de 8,04 kilómetros de baja dificultad, que requerirá un tiempo estimado de unas tres horas de marcha.

El itinerario discurrirá por antiguos parajes de explotación minera que configuran una gran zona verde de esparcimiento, uniendo hitos paisajísticos como el Parque de La Arboleda y las inmediaciones de la zona alta. Al término de la ruta, habrá un avituallamiento en la misma estación de Larreineta.

Esta marcha se enmarca dentro de la batería de acciones conmemorativas desplegadas a lo largo de 2026 por Euskotren en colaboración con el Ayuntamiento de Trapagaran, entre las que destacan la reciente presentación oficial de un sello filatélico exclusivo de curso legal emitido por Correos, la edición de un libro ilustrado de corte histórico y un cómic juvenil coordinados por el Museo Vasco del Ferrocarril, exposiciones fotográficas permanentes en las estaciones del funicular, y diversos ciclos de conferencias técnicas y lúdicas destinadas a preservar la memoria colectiva de la cuenca minera de Bizkaia.

Inaugurado oficialmente el 24 de septiembre de 1926, el Funicular de Larreineta nació con un propósito social y minero de conectar la zona alta del municipio, entonces aislada y volcada en la extracción intensiva de hierro, con los núcleos del fondo del valle y las redes fabriles.

Su diseño, que incluye "una icónica plataforma horizontal única en Europa", posibilitó no solo el rápido traslado de la población obrera en apenas diez minutos frente a la hora y media que requería la antigua carretera, sino también el izado y transporte de vehículos pesados y mercancías.

A lo largo de sus cien años de vida operativa ininterrumpida, el funicular "ha sabido evolucionar al compás del territorio", han destacado desde la Consejería y Euskotren.

Tras la descarbonización de la comarca, la infraestructura se ha consolidado bajo la gestión de Euskotren en "un servicio público esencial para la conectividad diaria" de los barrios de Larreineta y La Arboleda y "como en un polo de atracción turística de primer orden" para el patrimonio industrial vasco.