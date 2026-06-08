'La marejada' convierte la depresión en una experiencia teatral íntima y colectiva para dialogar sobre salud mental

'La Marejada' - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La marejada' es una obra de teatro que ofrece una reflexión social sobre la depresión desde "una mirada profundamente humana, poética y crítica", que se podrá disfrutar el 3 de julio, a las 19.00 horas, en Arkabia, con un coloquio abierto posterior, a la 20.10 horas, con las intérpretes y dramaturgas Alba Besteiro y Jaione Azkona, acompañadas por la psicóloga Amaia Gómez de Segura y la actriz y educadora social Gentzane Martínez de Cestafe.

En una nota, Fundación Vital ha informado de que las entradas (4 euros) están ya a la venta en la web y en las oficinas de Arkabia, en horario de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (martes cerrado).

A través de una propuesta escénica que combina realismo, pasajes oníricos, humor negro y una fuerte carga emocional, 'La marejada' invita a adentrarse en el universo interior de 'Mujer', un personaje sin nombre propio que representa a cualquier persona que vive o ha vivido un proceso depresivo.

Bajo la dirección de Jon Arráez, construye una inmersión emocional en la mente de una mujer atrapada entre el ruido constante, la presión social, el aislamiento y el sentimiento de invisibilidad. Alterna escenas cotidianas con secuencias simbólicas y oníricas para mostrar cómo la depresión atraviesa la percepción del mundo, las relaciones personales y la propia identidad.

El montaje incorpora también momentos de humor negro que funcionan como válvula de escape emocional y herramienta para acercar al público a una realidad compleja desde un lugar accesible y profundamente humano. Muchas de las vivencias de los personajes son universales y reconocibles, permitiendo que espectadoras y espectadores puedan verse reflejados en escena.

La dramaturgia y la interpretación corren a cargo de Alba Besteiro y Jaione Azkona, dos creadoras con una amplia trayectoria en teatro contemporáneo, musical y de investigación escénica. Atondo, su productora, defiende el teatro como una herramienta de "cambio individual y colectivo, capaz de abrir conversaciones incómodas y generar conciencia social".

La compañía, surgida en Pamplona en un antiguo taller de costura, entiende cada proyecto escénico como un espacio desde el que "remendar realidades" y "tejer comunidad a través del arte".