María Lacarra será socia responsable de KPMG en el País Vasco a partir del 1 de octubre

Acto de celebración del 50 aniversario de KPMG en el País Vasco - KPMG

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

María Lacarra, directora de operaciones de KPMG en España, asumirá el cargo de socia responsable de la firma en el País Vasco y la coordinación del Eje de la Zona Norte, que incluye también Cantabria, Navarra, Burgos y La Rioja, a partir del próximo 1 de octubre, en sustitución de Cosme Carral, actual socio responsable de la oficina regional, que deja la firma.

KPMG celebró este pasado jueves el 50 aniversario de su presencia en el País Vasco con un acto conmemorativo en el estadio de San Mamés en Bilbao, al que acudieron más de un centenar de clientes, representantes institucionales y responsables de algunas de las principales compañías y organizaciones empresariales de Euskadi, según ha informado la empresa.

El acto contó con las intervenciones de Juanjo Cano, presidente de KPMG en España; María Lacarra, director de operaciones de KPMG en España y socia responsable de la firma en el País Vasco a partir del próximo 1 de octubre; y Cosme Carral, actual socio responsable de la oficina regional. La celebración contó asimismo con la participación institucional de Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.

Desde su llegada a Euskadi hace cinco décadas, en un momento marcado por la reconversión industrial y una profunda transformación económica y social, KPMG ha acompañado la evolución de la región hasta convertirse en una economía industrial, internacionalizada y con capacidades tecnológicas de primer nivel.

Durante este recorrido, la firma ha destacado que ha contribuido a la "modernización de empresas e instituciones, a la apertura de nuevos mercados y a la adaptación del tejido productivo vasco a sucesivos ciclos de cambio".

Durante su intervención, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, defendió que la competitividad de Euskadi debe sustentarse en la capacidad de generar más valor, más productividad y más bienestar, apoyándose en factores como la industria avanzada, la innovación, la internacionalización, la formación y el talento.

Torres subrayó que los profundos cambios derivados de la transformación tecnológica, la transición energética, los retos demográficos y el nuevo contexto geopolítico exigen una respuesta compartida entre instituciones, empresas y sociedad. Además, puso el foco en el talento y el empleo de calidad como elementos decisivos para el futuro económico del país.

A lo largo de estas cinco décadas, más de 1.500 profesionales han formado parte de KPMG en Euskadi. En la actualidad, cuenta con cerca de 200 profesionales en el País Vasco, entre ellos, once socios y diez directores, que prestan servicios especializados y multidisciplinares en Auditoría, Fiscal y Legal, 'Deal Advisory' y otras áreas de asesoramiento.

Coincidiendo con su 50 aniversario, KPMG está reforzando su estructura y sus capacidades en el País Vasco, un territorio prioritario dentro de su estrategia de crecimiento. Lacarra compaginará su cargo de socia responsable de KPMG en el País Vasco con su responsabilidad como COO de KPMG en España y como miembro de su Comité Ejecutivo.

El nombramiento de María Lacarra, que comenzó su carrera profesional en 1999 precisamente en la oficina de Bilbao, refleja la voluntad de vincular directamente el desarrollo de la región con la agenda estratégica nacional de KPMG.

"Celebrar estos 50 años nos permite reconocer todo lo construido junto a las empresas y las instituciones vascas, pero también mirar hacia delante con una ambición renovada. Euskadi es un territorio estratégico para KPMG por la fortaleza de su industria, su vocación internacional, su capacidad tecnológica y su cultura de innovación. Queremos seguir creciendo y reforzando nuestras capacidades para acompañar a sus organizaciones en sus próximos desafíos", afirmó María Lacarra.

Por su parte, Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, destacó que "estas cinco décadas representan, sobre todo, cincuenta años de compromiso con el tejido productivo vasco". "Nuestro crecimiento solo tiene sentido si contribuye también al crecimiento, la transformación y la competitividad de las empresas y de la economía de Euskadi", agregó.