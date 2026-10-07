Martínez espera que Podemos entienda "el momento histórico" y se sume al Frente Amplio para que haya "una sola papeleta"

Archivo - El diputado de Sumar Lander Martínez durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar Lander Martínez ha considerado "pertinente" el adelanto de las elecciones generales, tras las que ve "posibilidades de repetir un gobierno progresista". Asimismo, ha esperado que Podemos "tenga la razonabilidad suficiente" para entender "el momento histórico" y sumarse al Frente Amplio y que "la izquierda tenga una sola papeleta".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el diputado vasco ha opinado que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha sido "pertinente" en un momento en el que "ya es tan evidente que, con la mayoría parlamentaria existente, es muy difícil avanzar en cuestiones que son hasta de mínimos".

Así, ha defendido convocar elecciones y pedirle a la ciudadanía "una nueva mayoría para que pueda haber un nuevo gobierno de coalición progresista y una mayoría de investidura que no ponga freno a medidas transformadoras".

Según ha indicado, el Frente Amplio afronta el adelanto electoral con "unas decisiones que tomar, que se tomarán muy brevemente", como la candidatura a la presidencia del gobierno y qué organizaciones van a formar finalmente parte "en su forma electoral".

No obstante, ha remarcado que Más Madrid, Comunes, Izquierda Unida y Movimiento Sumar llevan "más de un año trabajando en la conformación de esta herramienta", por lo que hay "relaciones muy trabajadas y una serie de criterios muy bien establecidos" que están "haciendo mucho más fácil" acordar "cuál camino a tomar" y establecer los mecanismos para que el Frente Amplio "funcione a toda mecha para estas elecciones".

Martínez ha asegurado que se mantiene "la puerta abierta" a que Podemos se incorpore ya que espera que "el Frente Amplio sea todo lo amplio posible" y que "la izquierda tenga una sola papeleta". "Esperamos que Podemos tenga la razonabilidad suficiente como para entender que estamos en un momento histórico en el cual toda la potencia de la izquierda debe estar reunida en un mismo Frente", ha considerado.

En relación a la demanda de Podemos de llevar a cabo primarias, ha señalado que "la ratificación democrática de los candidatos siempre es positiva" pero hay "capacidad de construir una candidatura sin necesidad de competir en un proceso interno". "No tenemos que verlo todo de una manera competitiva todo el rato, sino que tenemos que tener esa capacidad de construir listas y liderazgos de manera consensuada", ha apelado.

Por lo que respecta a partidos como ERC o EH Bildu, ha apuntado que también hay que entender que se dirigen a "electorados diferentes", pese a que hay "una cierta confluencia de intereses porque todas las fuerzas de izquierdas o progresistas queremos que haya un gobierno progresista, no queremos que la extrema derecha tenga un gobierno en el Estado y queremos frenar todo posible las políticas reaccionarias".

A su entender, "tenemos que entender que hay partes fundamentales de los proyectos que son diferentes y que, sin dejar la colaboración a un lado, podemos competir electoralmente y con la correlación de fuerzas que salga a seguir trabajando juntos sin ningún problema".

El diputado de Sumar ve "posibilidades de repetir un gobierno progresista" y, así, aunque ha admitido que "ha habido errores" y que "el Partido Socialista no está en sus mejores momentos por cuestiones que han sucedido", ha defendido que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "ha hecho muchas cosas, no solo en esta legislatura sino en las dos legislaturas anteriores".

En esta línea, se ha mostrado "satisfecho" con el desarrollo del Gobierno y ha señalado que, pese a que ha tenido que haber "muchas peleas con el Partido Socialista para sacar una serie de cuestiones adelante, la salud del país se nota y que hay capacidad para volver a gobernar y para volver a tener una mayoría de investidura progresista".

Por otro lado, ha considerado "muy malo para la salud de la democracia" que el PP, "el que más escaños tienen en el parlamento y lo que se entiende como una derecha democrática", tras la convocatoria de elecciones "lo primero que haga sea cuestionar el sistema electoral" con las dudas expresadas por algunos dirigentes sobre el voto por correo.

"Además no lo cuestionan de manera general sino que lo cuestionan sólo si ganan los que a ellos no les gustan, y es muy peligroso, porque las organizaciones políticas somos responsables de lo que transmitimos a la ciudadanía", ha manifestado, animando a "participar en el proceso electoral", que es "muy sencillo, es muy seguro y muy fácil de hacer seguimiento del resultado". "Es 100% garantista. Cualquiera que haya estado en una apertura de urna lo puede certificar por sí mismo", ha señalado.

Asimismo, ha aludido al hecho de que Alberto Núñez Feijóo no se haya pronunciado al respecto señalando "las tensiones internas en el Partido Popular hacen que, en muchos casos, Isabel Díaz Ayuso intente imponerle la agenda a Feijoó". "De hecho, probablemente muchas de las decisiones que ha tomado el Partido Popular esta legislatura, como hiperventilar desde el primer momento en el Congreso a lo largo de tres años, han sido derivados de su competencia interna", ha considerado.

DECRETO DE VIVIENDA

En otro orden de cosas, ha defendido que es "legítimo sin duda" llevar los Decretos de Vivienda a la Diputación Permanente "en tanto es un órgano normal del Congreso y hace las veces de Parlamento en el momento en el que el Congreso está disuelto".

"No es la primera vez que se aprueban decretos de una Diputación Permanente, que se aprueban decretos en los Consejos de Ministros posteriores a la convocatoria de elecciones y hay que darle una cierta normalidad porque las elecciones no paran la labor de gobierno, ni paran la labor legislativa", ha señalado.

Martínez ha criticado la postura del PNV, que volverá a respaldar el primer Decreto pero no el segundo sobre alquileres indefinidos y que, a su entender, es "fundamental" porque "transforma el modelo, lo europeiza".

"No aprobarlo lo que hace es darle sostenimiento a un sistema de vivienda que es el tradicional español que claramente no está funcionando y no ha funcionado bien", ha manifestado el diputado de Sumar, que ve "mucha falta de ambición a la hora de transformar" las políticas de vivienda.

Además, ha defendido que "lo da garantías al pequeño propietario es la estabilidad de los inquilinos y la estabilidad del mercado" y "cualquier otra cosa lo que hace es generar inseguridades".