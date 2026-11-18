Archivo - La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha llamado al "cambio político" en las elecciones del 29 de noviembre para "recuperar la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y devolver la libertad" a los ciudadanos.

En un acto político celebrado en la Plaza Doctor Fleming de Bilbao, Martínez ha defendido que la seguridad ciudadana debe ser "una prioridad política" y ha denunciado que los ciudadanos "están sufriendo las consecuencias de unos gobiernos que no han querido hacer nada, y que esconden la realidad detrás de eufemismos como las percepciones o las sensaciones".

"Los vecinos están sufriendo constantemente esta inseguridad", ha lamentado Martínez, que ha alertado "del incremento de las agresiones sexuales, las peleas, la aparición de armas blancas y la multirreincidencia en Bizkaia". Frente a esta situación, ha resaltado "la necesidad de un cambio político que sitúe a los ciudadanos, sus problemas y sus derechos en el centro de las prioridades".

Esther Martínez ha prometido que el PP se tomará la seguridad ciudadana "en serio", y ha advertido de que, "quienes convierten el delito en su forma de vida, no pueden quedar impunes". "Vamos a modificar las leyes para que se castigue la multirreincidencia", ha apuntado.

En su opinión, la seguridad es un derecho de todos, y ha subrayado que "no se trata únicamente de combatir el delito, sino de proteger la libertad de las personas". "La inseguridad genera miedo y el miedo lo que nos resta a todos los ciudadanos es la libertad para poder transitar tranquilamente por nuestras calles", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado "el derecho de los mayores a disfrutar de sus barrios, de los jóvenes a salir con tranquilidad, de las familias a vivir sin miedo y de todos los ciudadanos a poder hacer su vida cotidiana con libertad".

Martínez ha defendido que Bizkaia necesita un Gobierno "que se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos, en lugar de estar pendiente de los problemas de Pedro Sánchez", y ha apelado a "un cambio político el próximo 29 de noviembre para recuperar la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y devolver la libertad".